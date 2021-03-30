Türkiye - Letonya maçı CANLI

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk ediyor. Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle elemelere başlayan A Milli Takım, Letonya'yı da mağlup edip 3'te 3 yapmak istiyor.





TÜRKİYE - LETONYA MAÇI 11'LERİ

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ozan Kabak, Caner Erkin, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

LETONYA: Steinbors, Oss, Cernomordijs, Jurkovskis, Fjodorovs, Emsis, Tobers, Savalnieks, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrikis

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Letonya maçı saat 21:45'te başladı ve TRT 1 ile TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

97 YILLIK GALİBİYET HASRETİ

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaştığı Letonya'ya 7. kez rakip oldu.

Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel toplam 6 maçtan sadece birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi.

Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

EURO 2004 PLAY-OFF'UNDA ELENDİK

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te İstanbul'da, BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.