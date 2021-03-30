A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile oynanacak maç öncesi basının karşısına geçti. Gruba zor maçlarla başladıklarını belirten Güneş, "Düşündüğümüzden daha iyi sonuçlar geldi. Ancak önümüzde çok maç var ve engeller çıkacaktır. Hiçbir maç kolay değil. Letonya karşısında da mutlaka kazanmak zorundayız. Moralimiz iyi, hedefimiz, hayallerimiz de belli. Beklentilerin büyüdüğünü görüyorum. Bu durum daha çok sorumluluk altına atıyor ve bizi onurlandırıyor" dedi.

'BAŞARILI OLACAĞIZ'

Tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: Letonya, dirençli, sert, agresif bir takım. Özellikle temposuyla rakiplerini zorluyor. Az çıkıp, etkili olabiliyorlar. Rakiplerini rahatsız edecek sertlikte de oynuyorlar. Onların yaptıklarımızı yapıp, ekstra yeteneğimizi göstereceğiz. Tekmeye kafa koyacağız, hakemin kararlarına saygı duyacağız. Hücum varyasyonlarını iyi yaptığımızda başarılı olacağımıza inanıyorum. Genel olarak Türkiye'nin bizden beklediği iyi sonuç. Halkımız da memnun. Bu memnuniyeti taçlandırmak istiyoruz."

'3 YENİ OYUNCUYU KADROYA EKLEDİK'

Aday kadronun ilk açıklandığında 28 oyuncu bulunduğunu da söyleyen Teknik Direktör Şenol Güneş, "Olağanüstü koşullar nedeniyle şimdi 20 kişi kaldık. Üç yeni oyuncu kadroya ekledik. Bu şekilde 23 kişiyi tamamlıyoruz. Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Altınordu'dan Enes'i dahil ettik" şeklinde konuştu.

İŞTE O 8 İSİM

Şenol Güneş'in, olağanüstü koşullar nedeniyle kadrodan çıkarılmak zorunda kalan isimler şöyle: Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç.