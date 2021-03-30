Son dakika transfer haberleri | Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır derken...

Ozan Tufan'a İngiltere'nin dışında Rus kulüplerinin de ilgisi olduğu belirtildi. Ozan'ın transferiyle ilgili Rus basınına konuşan menajer Utku Cenikli, "Birçok farklı ligden Ozan Tufan'ı isteyen takım var ancak henüz Mart ayındayız ve konuşmak için çok erken. Biraz daha beklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

INTER VE SEVILLA, UĞURCAN İÇİN YARIŞIYOR

Ozan Tufan gibi Hollanda ve Norveç maçlarında kalesinde devleşen Uğurcan Çakır için de birçok Avrupa kulübü devreye girdi. AS Gazetesi Inter ve Sevilla'nın Uğurcan için resmi teklif hazırlığında olduğunu iddia etti.