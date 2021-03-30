Son dakika transfer haberleri | Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır derken...

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda önce Hollanda ardından Norveç'i sahadan sildi ve futbol tarihimizin en iyi dünya kupası elemeleri başlangıcına imza attı.
A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda önce Hollanda ardından Norveç'i sahadan sildi ve futbol tarihimizin en iyi dünya kupası elemeleri başlangıcına imza attı.
Millilerde iki maçta ön plana çıkan isimler ise Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır oldu. Burak Yılmaz ve Uğurcan Çakı, Hollanda maçına damga vururken Ozan Tufan Norveç maçında yıldızlaşan isim oldu.
OZAN TUFAN, NORVEÇ MAÇINA DAMGA VURDU
Norveç maçının ardından Ozan Tufan ile ilgili basında transfer haberleri yer almaya başladı. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için bazı İngiliz kulüplerinin devrede olduğu iddia edilirken sezon sonu Fenerbahçe'ye resmi teklifin ulaşacağı ifade edildi.
Ozan Tufan'a İngiltere'nin dışında Rus kulüplerinin de ilgisi olduğu belirtildi. Ozan'ın transferiyle ilgili Rus basınına konuşan menajer Utku Cenikli, "Birçok farklı ligden Ozan Tufan'ı isteyen takım var ancak henüz Mart ayındayız ve konuşmak için çok erken. Biraz daha beklemeliyiz" ifadelerini kullandı.
INTER VE SEVILLA, UĞURCAN İÇİN YARIŞIYOR
Ozan Tufan gibi Hollanda ve Norveç maçlarında kalesinde devleşen Uğurcan Çakır için de birçok Avrupa kulübü devreye girdi. AS Gazetesi Inter ve Sevilla'nın Uğurcan için resmi teklif hazırlığında olduğunu iddia etti.
İngiliz Daily Express Gazetesi ise Liverpool'un Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a resmi teklif hazırlığında olduğunu ve Liverpool scoutlarının İspanya'da oynanan Norveç - Türkiye maçını yakından takip ettiklerini iddia etti.
OZAN KABAK'TAN SONRA BİR TÜRK DAHA!
İngiltere'den Uğurcan Çakır sonrası bir iddia daha ortaya atıldı. Liverpool'un Ozan Kabak'ın ardından bir Türk yıldızı daha kadrosuna katmak istediği ve yaz transfer döneminde resmi görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.
Mirror'da yer alan habere göre Liverpool, Çağlar Söyüncü'nün peşinde! Haberde Liverpool'un Matip ile yollarını ayırmak istediği ifade edilirken Van Dijk ve Gomez'in sakatlık sorunlarının gelecek sezonu da etkileyebileceği ifade edildi.
Çağlar Söyüncü'nün Premier Lig'de ve milli takımda gösterdiği performansın Liverpool transfer komitesi şefi Michael Edwards'ı çok etkilediği ifade edildi. Klopp'un da Çağlar Söyüncü'nün transferine onay verdiği iddia edildi.
Çağlar Söyüncü'nün dışında Liverpool'un stoper transferi listesinde Leipzig'den Ibrahima Konate, Birghton'dan Ben White ve Marsilya'dan Duje Caleta-Car bulunuyor.
EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCU
Transfermarkt'ta değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen Çağlar Söyüncü en değerli Türk futbolcu konumunda bulunuyor. 2018-2019 sezonundan itibaren Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, 73 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Çağlar Söyüncü'nün 2023 yılına kadar Leicester City ile sözleşmesi bulunuyor. (Milliyet)