Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika transfer haberleri | Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır derken...

Son dakika transfer haberleri | 'un gözü milli yıldızda! ve derken...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G grubunda adeta şov yapan 'mız, ilk iki maçında ve 'i toplamda 7 gol atarak mağlup etti. Bu sonuçların ardından Avrupa'nın gözü bir anda milli takımımıza dönerken başta ve için dev kulüpler sıraya girmişti. Ancak Teknik Direktörü 'un hedefinde başka bir isim var. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 10:41
Son dakika transfer haberleri | Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır derken...

A Milli Takımımız, 'nda önce ardından 'i sahadan sildi ve futbol tarihimizin en iyi dünya kupası elemeleri başlangıcına imza attı.

Son dakika transfer haberleri | Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır derken...

Millilerde iki maçta ön plana çıkan isimler ise , ve oldu. Burak Yılmaz ve , maçına damga vururken Ozan Tufan maçında yıldızlaşan isim oldu.

Son dakika transfer haberleri | Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır derken...

OZAN TUFAN, NORVEÇ MAÇINA DAMGA VURDU
maçının ardından ile ilgili basında transfer haberleri yer almaya başladı. 'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için bazı İngiliz kulüplerinin devrede olduğu iddia edilirken sezon sonu Fenerbahçe'ye resmi teklifin ulaşacağı ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri | Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır derken...

'a 'nin dışında kulüplerinin de ilgisi olduğu belirtildi. Ozan'ın transferiyle ilgili Rus basınına konuşan menajer Utku Cenikli, "Birçok farklı ligden Ozan Tufan'ı isteyen takım var ancak henüz Mart ayındayız ve konuşmak için çok erken. Biraz daha beklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberleri | Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır derken...

INTER VE SEVILLA, UĞURCAN İÇİN YARIŞIYOR
gibi ve maçlarında kalesinde devleşen için de birçok kulübü devreye girdi. AS Gazetesi Inter ve Sevilla'nın Uğurcan için resmi teklif hazırlığında olduğunu iddia etti.

Son dakika transfer haberleri | Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır derken...

İngiliz Daily Express Gazetesi ise 'un için Trabzonspor'a resmi teklif hazırlığında olduğunu ve Liverpool scoutlarının İspanya'da oynanan - Türkiye maçını yakından takip ettiklerini iddia etti.

Son dakika transfer haberleri | Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır derken...

OZAN KABAK'TAN SONRA BİR TÜRK DAHA!
'den sonrası bir iddia daha ortaya atıldı. 'un 'ın ardından bir Türk yıldızı daha kadrosuna katmak istediği ve yaz transfer döneminde resmi görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri | Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır derken...

Mirror'da yer alan habere göre , 'nün peşinde! Haberde Liverpool'un Matip ile yollarını ayırmak istediği ifade edilirken Van Dijk ve Gomez'in sakatlık sorunlarının gelecek sezonu da etkileyebileceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri | Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır derken...

'nün Premier Lig'de ve milli takımda gösterdiği performansın transfer komitesi şefi Michael Edwards'ı çok etkilediği ifade edildi. Klopp'un da Çağlar Söyüncü'nün transferine onay verdiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri | Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır derken...

'nün dışında 'un stoper transferi listesinde Leipzig'den Ibrahima Konate, Birghton'dan Ben White ve Marsilya'dan Duje Caleta-Car bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri | Jürgen Klopp'un gözü milli yıldızda! Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır derken...

EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCU
Transfermarkt'ta değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen en değerli Türk futbolcu konumunda bulunuyor. 2018-2019 sezonundan itibaren Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, 73 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Çağlar Söyüncü'nün 2023 yılına kadar Leicester City ile sözleşmesi bulunuyor. (Milliyet)

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