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Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye maçını tribünden takip etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nde ile karşılaşan ’nı yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan, Türkiye - Letonya maçını tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:22 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:29
Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye Letonya maçını tribünden takip etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nın ile oynadığı maçı tribünden takip etti. A Milli Futbol Takımı'nın 'i yendiği karşılaşma sonrasında soyunma odasına telefon ederek millileri kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktör ve kaptan tarafından Letonya maçına davet edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'na gelerek mücadeleyi statta takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Bakanı , Başkanı ve Spor Genel Müdürü eşlik etti. Ayrıca milli maçı takip etmeye; kulüp başkanları ile davetliler geldi.

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