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Son dakika spor haberi: A Milli Takım’da 2 değişiklik gerçekleşti

Son dakika spor haberi: mücadelesinde Letonya’yı ağılayan A Milli Futbol Takımı'mızda ilk 11’de 2 değişiklik gerçekleşti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:17
Son dakika spor haberi: A Milli Takım’da 2 değişiklik gerçekleşti

Katar'da düzenlenecek olan 'na katılma yolunda gruptaki üçüncü maçında Letonya'yı ağırlayan A Milli Takım'da ilk 11'de 2 değişiklik yaşandı.

yerine ilk 11'de 'a şans veren Teknik Direktör , sol bekte de Umut Meraş'ın yerine 'i sahaya sürdü. , ve da kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer aldı.

A Milli Takım, Letonya karşısına şu 11'le çıktı:

", , Ozan Kabak, , Caner Erkin, , , Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz."

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