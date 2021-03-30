Haberler A Milli Futbol Takımı Sıra geldi Letonya’ya! İşte Türkiye-Letonya maçı muhtemel 11'leri

Sıra geldi Letonya’ya! İşte Türkiye-Letonya maçı muhtemel 11'leri

’ne ve Norveç zaferleriyle başlayan Milli Takım, bugün Letonya’yı konuk edecek. Olimpiyat Stadı’ndaki maç saat 21.45’te başlayacak. İşte detaylar ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 22:26 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Sıra geldi Letonya’ya! İşte Türkiye-Letonya maçı muhtemel 11'leri

ve Norveç galibiyetleri ile 'ne süper bir başlangıç yapan , G Grubu'nda bugün 3. maçına çıkacak. Liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk iki maçında Karadağ ve Hollanda'ya boyun eğen Letonya'yı ağırlayacak. 'nda saat 21.45'te başlayacak olan bu karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Norveç maçının 11 ile sahaya çıkması beklenen Türkiye'de kaleyi koruyacak. Savunma dörtlüsünde Mert-KaanÇağlar- Umut görev yapacak. Ortada Okay-Ozan, kanatlarda -Kenan, forvet arkasında , en uçta ise oynayacak. Bu arada karşılaşmayı yönetecek olan Polonyalı hakem , ilk kez A Milli Takım'ın bir maçında düdük çalacak.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, bugün tarihindeki 589. maçına çıkacak. Türkiye, 98 yıllık tarihinde 315'i resmi, 273'ü özel 588 maç oynadı. Milliler, 224 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi aldı.

, tarihi boyunca oynadığı 588 karşılaşmada 782 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmalarda kalesinde ise toplam 839 gol gördü.

TÜRKİYE: UĞURCAN, MERT, O. KABAK, ÇAĞLAR, UMUT, OKAY, O. TUFAN, KENAN, HAKAN, YUSUF, BURAK

LETONYA: OZOLS, FJODOROVS, CERNOMORDİJS, TARASOVS, JURKOVSKİS, , , KAMESS, , CİGANİKS, ULDRİSİS


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