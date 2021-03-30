Haberler A Milli Futbol Takımı Letonya maçı taraftarsız oynanacak

maçı taraftarsız oynanacak

maçına özel 76 bin kişiliK Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin yüzde 15'i kadar taraftar alınacağının açıklanmasının ardından bu karardan vazgeçildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 22:47 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Letonya maçı taraftarsız oynanacak

maçına özel 76 bin kişiliK Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin yüzde 15'i kadar taraftar alınacağı açıklanmış ve biletler dün 15.00'ten itibare satışa çıkmıştı. Ancak () Sağlık Kurulu, korona virüs nedeni İle risk oluşturacak uygulamalar yapılmamasını iletti. TFF Yönetim Kurulu da 'ın bugün oynayacağı karşılaşmaya seyirci alınmamasına karar verdi.

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