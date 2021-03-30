Letonya maçı taraftarsız oynanacak

Letonya maçına özel 76 bin kişiliK Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin yüzde 15'i kadar taraftar alınacağı açıklanmış ve biletler dün 15.00'ten itibare satışa çıkmıştı. Ancak Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, korona virüs nedeni İle risk oluşturacak uygulamalar yapılmamasını iletti. TFF Yönetim Kurulu da A Milli Takım'ın bugün oynayacağı karşılaşmaya seyirci alınmamasına karar verdi.