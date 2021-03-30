"Daha yeni başlıyoruz"

Norveç maçının yıldızı Ozan Tufan, Letonya maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. "Bu ailenin bir ferdi olmaktan mutluluk duyuyorum" diyerek sözlerine başlayan Ozan, "Kağıt üzerinde dünya basınında çok favori gösterilmesek de çıktığımız her iki maçta en iyi şekilde mücadele edip, kazandık. Mutluyuz, gururluyuz. Bursaspor zamanında beraber çalıştığım hocamın büyük katkıları oldu bana. Doğru yola seçmemde önemli insanlardan biri" dedi. Yıldız futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda oynadığım mevkide iyi hissediyorum. Kendimi iki yönlü hazırlıyorum, bunun için gayret gösteriyorum. Nerede görev verilirse oynarım. Önemli olan Milli Takım'ın başarısı. Hocamın dediği gibi yeni başlıyoruz daha. Her futbolcu gibi benim de hedefim yurt dışında ülkemi temsil etmek. Kendimi Premier Lig'de görmek istiyorum. Letonya karşısında çok büyük bir enerjiyle sahaya çıkacağız. Bu süreci 9 puanla bitiririz diye düşünüyorum."