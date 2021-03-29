Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: Letonya'nın hocası Dainis Kazakevics'ten Türkiye açıklaması! "Çok güçlüler"

Son dakika spor haberleri: 'nın hocası 'ten açıklaması! "Çok güçlüler"

Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ımızın hem hücumda hem de savunmada çok iyi oyunculara sahip olduğunu belirten Kazakevics, "Çok güçlü oyuncuları var, fakat bu oyuncular içerisinden ve 'nun adını biraz önde söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 20:51 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 21:16
Son dakika spor haberleri: Letonya'nın hocası Dainis Kazakevics'ten Türkiye açıklaması! "Çok güçlüler"

Teknik Direktörü , ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Kazakevics, Türkiye ile 'nda oynayacakları ve 'dan naklen yayımlanacak karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısında, milli futbolcu ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Milli Takımı Teknik Direktörü, "Üçüncü maçımızı Türkiye ile oynayacağız. Türkiye ilk iki maçta elde ettiği sonuçlarla güçlü bir ekip olduğunu gösterdi. Biz de ilk iki maçımızı kaybettik, bu maçları telafi etmek için mücadele edeceğiz. Önemli bir maç oynayacağız, oyuncularım için de büyük bir sınav olacak. Hazırlıklarımız sürüyor, yarın elimizden gelen tüm mücadeleyi sahaya koyacağız, umarım istediğimiz bir sonuçla 'dan ayrılırız." ifadelerini kullandı.

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Dainis Kazakevics, Türkiye'nin çok önemli oyunculara sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye oynadığı son iki maçla grup liderliğinin haklı olduğunu gösterdi. Çok iyi oynadılar. Hücumda ve savunmada çok iyiler. Çok güçlü oyuncuları var, fakat bu oyuncular içerisinden ve 'nun adının biraz önde söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Letonyalı futbolcu Janis Ikaunieks de iyi ve zorlu bir maç olacağını ve karşılaşmayı heyecanla beklediklerini belirtti. Ikaunieks, kendileri için en önemli şeyin ise sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak olduğunu aktardı.



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