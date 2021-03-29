Son dakika spor haberleri: Ersun Yanal'dan Bünyamin Balcı paylaşımı! "Haydi göreyim seni..."

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, genç öğrencisi Bünyamin Balcı'nın A Milli Takım'a seçilmesi nedeniyle büyük gurur yaşıyor. Şenol Güneş tarafından ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edilen Bünyamin için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan deneyimli teknik adam, geçn futbolcuyu tebrik etti.

Yanal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Futbolun en güzel tarafı ne gol, ne galibiyet, ne kupa... Bir gencin yükselişine tanıklık ediyorsan eğer, senden mutlusu olamaz... Tebrikler Bünyamin Balcı... A Milli Takım formasını çok çalışarak aldın, şimdi ise daha fazlasını verme zamanı... Haydi göreyim seni...