Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: Ersun Yanal'dan Bünyamin Balcı paylaşımı! "Haydi göreyim seni..."

Son dakika spor haberleri: 'dan paylaşımı! "Haydi göreyim seni..."

Teknik Direktörü , ilk defa 'a seçilen genç öğrencisi 'yı tebrik etti. Deneyimli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolun en güzel tarafı ne gol, ne galibiyet, ne kupa... Bir gencin yükselişine tanıklık ediyorsan eğer, senden mutlusu olamaz... Tebrikler Bünyamin Balcı...  A Milli Takım formasını çok çalışarak aldın, şimdi ise daha fazlasını verme zamanı... Haydi göreyim seni..." ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 19:51
Son dakika spor haberleri: Ersun Yanal'dan Bünyamin Balcı paylaşımı! "Haydi göreyim seni..."

Teknik Direktörü , genç öğrencisi 'nın 'a seçilmesi nedeniyle büyük gurur yaşıyor. tarafından ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edilen Bünyamin için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan deneyimli teknik adam, geçn futbolcuyu tebrik etti.

Yanal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Futbolun en güzel tarafı ne gol, ne galibiyet, ne kupa... Bir gencin yükselişine tanıklık ediyorsan eğer, senden mutlusu olamaz... Tebrikler Bünyamin Balcı... A Milli Takım formasını çok çalışarak aldın, şimdi ise daha fazlasını verme zamanı... Haydi göreyim seni...

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