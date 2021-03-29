Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımız da 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı! İşte o isimler...

A Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, Letonya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Altınordu'dan Enis Destan ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'nın kadroya alındığını söylerken, 8 oyuncunun sakatlık ve hastalık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını belirtti.
MİLLİ TAKIMDA KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER;
A Milli Takımımızda daha önce kadrodan çıkarılan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Mehmet Zeki Çelik ve Merih Demiral isimlerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç'ın eklendiği belirtildi.