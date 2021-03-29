Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımız da 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı! İşte o isimler...

Son dakika spor haberi: 'ımız da 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı! İşte o isimler...

Son dakika spor haberi... 'na fırtına gibi başlayan 'ımız da corona virüsü şoku yaşanıyor. Ay-yıldızlılarda daha önce kadrodan çıkarılan , , ve isimlerine , , ve da eklendi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 18:27 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 18:31
Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımız da 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı! İşte o isimler...

A Milli Takımımızda teknik direktör , Letonya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, 'den , 'dan Enis Destan ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'nın kadroya alındığını söylerken, 8 oyuncunun sakatlık ve hastalık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını belirtti.

MİLLİ TAKIMDA KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER;

A Milli Takımımızda daha önce kadrodan çıkarılan , , ve isimlerine , , ve 'ın eklendiği belirtildi.

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