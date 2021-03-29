Millilerin gözü Başkan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Norveç galibiyeti sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcuları telefonla tebrik etmişti. Kaptan Burak Yılmaz da, kendilerine "Muhteşem bir galibiyet" kazandınız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yarın Letonya ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya davet etmişti. Uluslararası organizasyonların birçoğunu canlı ya da TV başından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yoğun programda fırsat bulması halinde bu önemli karşılaşmaya gidebileceği öğrenildi.

TARAFTAR MÜJDESİ

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın Letonya ile oynanacak maça taraftar alınacağı açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yayınlanan bildiride, "Türkiye- Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır" ifadeleri kullanıldı. 76 bin kapasiteli statta 11 bin 400 taraftarın olması bekleniyor.