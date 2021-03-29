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Millilerin gözü Başkan’da

Cumhurbaşkanı , galibiyeti sonrası Teknik Direktörü ve futbolcuları telefonla tebrik etmişti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 21:34 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Millilerin gözü Başkan’da

Başkan , galibiyeti sonrası Teknik Direktörü ve futbolcuları telefonla tebrik etmişti. Kaptan da, kendilerine "Muhteşem bir galibiyet" kazandınız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yarın ile 'nda oynanacak karşılaşmaya davet etmişti. Uluslararası organizasyonların birçoğunu canlı ya da TV başından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yoğun programda fırsat bulması halinde bu önemli karşılaşmaya gidebileceği öğrenildi.

TARAFTAR MÜJDESİ

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın Letonya ile oynanacak maça taraftar alınacağı açıklandı. 'ndan yayınlanan bildiride, "- Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, ve protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır" ifadeleri kullanıldı. 76 bin kapasiteli statta 11 bin 400 taraftarın olması bekleniyor.

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