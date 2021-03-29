İlke imza attılar

A Milli Takım, tarihinde ilk kez Dünya Kupası grup eleme maçlarına 2'de 2 yaparak başladı. Hollanda ve Norveç'e şans tanımayan ay-yıldızlı ekibimiz, bu zorlu maçlarda rakip fileleri de tam 7 kez havalandırdı. Dünya Kupası'nda yalnızca 1954 ve 2002'de sahne alan Türkiye, bu müthiş başlangıçla 2022 finalleri yolunda büyük avantaj yakaladı.

7 GOL, 4 İSİM!

Hollanda ve Norveç maçlarında toplam 7 kez rakip fileleri havalandıran A Milli Takım'da 4 oyuncu gol sevinci yaşadı. Burak Yılmaz, Hollanda karşısında 3 golle öne çıkarken, Ozan Tufan 2, Hakan Çalhanoğlu ve Çağlar Söyüncü ise birer gole katkı sağladı.

HALİL'DEN MUTLUSU YOK

Ay-Yıldızlı formayı ilk kez önceki gün giyen Halil Akbunar'dan mutlusu yok. 27 yaşındaki oyuncu, uzun yıllar kadroda yer almak istediğini belirtip, "Umarım en iyi şekilde katkı sağlarım" dedi.

YUSUF FARKLI SEVİYEDE'

Malatya'da forma giyen Olcay Şahan'dan Yusuf Yazıcı yorumu: "Yusuf'un muhteşem bir sol ayağı var. Bir o, bir de Talisca farklı seviyede. Uzun yıllar Milli Takım'a büyük hizmetleri olacak."

TÜRKİYE TEK YÜREK

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne müthiş bir başlangıç yapan A Milli Takım'a tam destek... Süper Lig ve alt liglerde yer alan tüm takımlar, ay-yıldızlı ekibimizin Maçları öncesi ve sonrasında yaptıkları paylaşımlarla başarı dileklerini iletti. Aynı takımlar, karşılaşmalar sonrası da, tebrik mesajları yayınladı.

HIZ KESMEK YOK

Norveç galibiyeti sonrası önceki gece geç saatlerde İstanbul'a dönen A Milli Takım, hız kesmiyor. Şenol Güneş yönetiminde dün akşam hafif tempoda bir idman gerçekleştiren ay-yıldızlı ekibimiz, bugün de çalışmalarına devam edecek. Teknik direktör Şenol Güneş de bugün saat 17.30'da Letonya maçı öncesi bir basın toplantısı düzenleyecek.