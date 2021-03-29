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Böyle bir şey yok!

, ay-yıldızlı formayla harikalar yaratıyor. karşısında futbolunu 2 müthiş golle süsleyen yıldız oyuncu, 'da da gündeme girdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 21:52 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Böyle bir şey yok!

, ay-yıldızlı formayla harikalar yaratıyor. karşısında futbolunu 2 müthiş golle süsleyen yıldız oyuncu, 'da da gündeme girdi. 'ye övgüler yağdıran Avrupa basını, 'ı es geçmedi. Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden olan Ozan için binlerce yorum yapıldı. , yıldız futbolcunun fotoğrafını paylaşıp, "Ozan ve Türkiye yanıyor!" derken, öne çıkan taraftar yorumları ise şunlar: "Ozan, Norveç'in okuyor.". "Yine uzaktan, yine ben.", "Böyle bir şey olabilir mi ya?"

'YENI BAŞLIYORSUN OZAN'

, maçın son dakikalarında oyundan aldığı Ozan Tufan'a sarfettiği sözleri basınla paylaştı. Tecrübeli hoca, Ozan'a, "'de de iyi oynuyor. de de iyi oynuyor. Ama yeni başlıyor. Ona söylediğim de oydu" dediğini söyledi.

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