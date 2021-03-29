Böyle bir şey yok!

Ozan Tufan, ay-yıldızlı formayla harikalar yaratıyor. Norveç karşısında futbolunu 2 müthiş golle süsleyen yıldız oyuncu, Avrupa'da da gündeme girdi. Türkiye'ye övgüler yağdıran Avrupa basını, Ozan'ı es geçmedi. Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden olan Ozan için binlerce yorum yapıldı. FIFA, yıldız futbolcunun fotoğrafını paylaşıp, "Ozan ve Türkiye yanıyor!" derken, öne çıkan taraftar yorumları ise şunlar: "Ozan, Norveç'in selasını okuyor.". "Yine uzaktan, yine ben.", "Böyle bir şey olabilir mi ya?"

'YENI BAŞLIYORSUN OZAN'

Şenol Güneş, maçın son dakikalarında oyundan aldığı Ozan Tufan'a sarfettiği sözleri basınla paylaştı. Tecrübeli hoca, Ozan'a, "Fenerbahçe'de de iyi oynuyor. Biz de de iyi oynuyor. Ama yeni başlıyor. Ona söylediğim de oydu" dediğini söyledi.