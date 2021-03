A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Hedefimiz ve hayalimiz belli! | CANLI İZLE

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ay-Yıldızlıların Letonya ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası Eleme maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlk 2 maçta istediğimiz puanları almamız büyük bir avantaj. Daha güçlü takımlarla oynadık, üçüncü takım Letonya ile oynayacağız. Kazanmak zorundayız. Hücum yapmak savunma yapmaktan daha zordur. Dolayısıyla daha fazla hücum yapmamız gerekiyor. Karşımızda dirençli bir takım olacak. Kaybediyorlar ama zor kaybeden bir takım. Her şeye hazır olmak durumundayız. Bunun için hazırlandık. Moralimiz ve puanımız iyi. Bu maçla alacağımız sonuçla daha büyük avantaj yakalayabiliriz. Hedefimiz ve hayalimiz belli. Beklentilerin de büyüdüğünü görüyorum. Bu bizi daha çok sorumluluk altına itiyor. Her gün yeni bir başlangıç, her maç da yeni bir maçtır. Yarın da gereğini yapmak istiyoruz.

ALPASLAN ÖZTÜRK, ENİS DESTAN VE BÜNYAMİN BALCI MİLLİ TAKIM'DA

Hollanda ve Norveç'e karşı puan avantajımız var, kalan maçları kazanmamız da bize büyük avantaj sağlar. İlk kamp günü aramızda olup da bugün olmayacak 8 tane oyuncumuz var. 3 tane yeni oyuncu alıyorum. Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı, Altınordu'dan Enis Destan'ı Milli Takım'a aldık.