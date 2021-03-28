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Zorlu virajı kayıpsız geçtik

Teknik Direktörü , “Çok iyi oynadık. İki zorlu maçın üstesinden gelmeyi başardık. Mutlu ve gururluyum. ’yı da yenerek 9 puana yükselmek istiyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 22:55 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50
Zorlu virajı kayıpsız geçtik

Teknik Direktörü , çok zor bir virajı kayıpsız atlattığımızı söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Gruba iki güçlü rakip ile oynayarak başladık. Önce 'yı şimdi 'i yenmek gruptan çıkma adına çok önemli bir avantaj elde ettik. Sırada maçımız var. Onu da kazanarak bu iki maçlık avantajımızı daha da arttırmalıyız. Fazla bir vaktimiz yok. Bir an evvel ülkemize dönüp bu maçın hazırlıklarına başlayacağız" şeklinde konuştu.

DAHA İYİYDİK
Savunmada rakibe pozisyon vermediklerini aktaran , "Hollanda maçına göre daha iyi oynadık. Dünya çapında iki santrfora sahip Norveç'e göz açtırmadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Arzuları, mücadeleleri beni çok memnun ediyor. İman gücüyle oynayacağımızı söyledim. Zorlukların üstesinden gelmeyi başardık" yorumunu yaptı.

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