Zorlu virajı kayıpsız geçtik

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, çok zor bir virajı kayıpsız atlattığımızı söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Gruba iki güçlü rakip ile oynayarak başladık. Önce Hollanda'yı şimdi Norveç'i yenmek gruptan çıkma adına çok önemli bir avantaj elde ettik. Sırada Letonya maçımız var. Onu da kazanarak bu iki maçlık avantajımızı daha da arttırmalıyız. Fazla bir vaktimiz yok. Bir an evvel ülkemize dönüp bu maçın hazırlıklarına başlayacağız" şeklinde konuştu.

DAHA İYİYDİK

Savunmada rakibe pozisyon vermediklerini aktaran Güneş, "Hollanda maçına göre daha iyi oynadık. Dünya çapında iki santrfora sahip Norveç'e göz açtırmadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Arzuları, mücadeleleri beni çok memnun ediyor. İman gücüyle oynayacağımızı söyledim. Zorlukların üstesinden gelmeyi başardık" yorumunu yaptı.