Şut çalışıyorum

Gecenin kahramanı Ozan Tufan, attığı mükemmel gol için konuştu. Tecrübeli futbolcu "Bu tip uzak mesafeli vuruşlar için elbette özel çalışmalarımız oluyor. Kulüp idmanlarımızda çok kez çalışıyoruz. Böyle goller atınca elbette ben de seviniyorum" dedi. Ozan ayrıca "Güzel bir galibiyet aldık. İddiamızı bir kez daha gösterdik. Letonya ile oynayacağımız maçı da kazanarak büyük bir avantaj yakalamak istiyoruz. Takım için gayet güzel bir ortamımız var. Bu da sahada sonuçlarımıza yansıyor. Bu galibiyet tüm Türkiye'ye armağan olsun. Destek için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.