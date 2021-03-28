Haberler A Milli Futbol Takımı Şut çalışıyorum

Şut çalışıyorum

attığı mükemmel gol için “Böyle vuruşları idmanlarda çalışıyorum” dedi. Milli yıldız galibiyetlerin süreceğini de dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 00:34 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50
Şut çalışıyorum
Gecenin kahramanı , attığı mükemmel gol için konuştu. Tecrübeli futbolcu "Bu tip uzak mesafeli vuruşlar için elbette özel çalışmalarımız oluyor. Kulüp idmanlarımızda çok kez çalışıyoruz. Böyle goller atınca elbette ben de seviniyorum" dedi. ayrıca "Güzel bir galibiyet aldık. İddiamızı bir kez daha gösterdik. ile oynayacağımız maçı da kazanarak büyük bir avantaj yakalamak istiyoruz. Takım için gayet güzel bir ortamımız var. Bu da sahada sonuçlarımıza yansıyor. Bu galibiyet tüm 'ye armağan olsun. Destek için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA