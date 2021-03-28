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Son dakika haberleri | 96 yıl sonra bir ilk!

'nda ikinci maçından da zaferle ayrılan 'mızda, bu galibiyetle birlikte 96 yıl sonra bir ilk de yaşandı. Milliler, yılından sonra ilk kez galibiyet sayısında mağlubiyet sayımızı yakalamış oldu. | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 11:49
Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | 96 yıl sonra bir ilk!

ikinci hafta maçında ile karşı karşıya geldi.

Norveç hükümetinin Covid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle 'ya alınan ve 'nda oynanan mücadelede milli takımımız Türkiye, Norveç'i 3-0 mağlup etti.

Norveç karşısında 588. maçına çıkan milli takım, kazanılan bu maçla birlikte galibiyet sayını 224'e yükseltti ve 96 yıl sonra mağlubiyet sayısını olan 224'ü yakaladı. Çünkü A milli takımımızın yenilgi sayıları, yılından bugüne kadar daha fazla oldu.

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Öte yandan 'in haberine göre milli takımın başında ikinci dönemini geçiren ise ay-yıldızlı ekip ile toplam 52'si resmi, 20'si özel toplam 72 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 72 maçta, 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

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