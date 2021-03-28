Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | 96 yıl sonra bir ilk!

2022 Dünya Kupası Elemeler G Grubu ikinci hafta maçında Norveç ile Türkiye karşı karşıya geldi.

Norveç hükümetinin Covid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle Malaga'ya alınan ve La Rosaleda Stadı'nda oynanan mücadelede milli takımımız Türkiye, Norveç'i 3-0 mağlup etti.

Norveç karşısında 588. maçına çıkan milli takım, kazanılan bu maçla birlikte galibiyet sayını 224'e yükseltti ve 96 yıl sonra mağlubiyet sayısını olan 224'ü yakaladı. Çünkü A milli takımımızın yenilgi sayıları, 1925 yılından bugüne kadar daha fazla oldu.

ŞENOL GÜNEŞ İLE PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Milliyet'in haberine göre milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş ise ay-yıldızlı ekip ile toplam 52'si resmi, 20'si özel toplam 72 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 72 maçta, 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.