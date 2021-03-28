Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Usta yazardan Norveç-Türkiye maçı yorumu! "Görünmez kahraman..."

Son dakika spor haberi: Usta yazardan - maçı yorumu! "Görünmez kahraman..."

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası elemelerine galibiyeti ile başlayan , gruptaki ikinci maçında 'i 3-0'la geçti. yazarı karşılaşmayı değerlendirirken o isme yarı bir parantez açtı. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 08:03
Son dakika spor haberi: Usta yazardan Norveç-Türkiye maçı yorumu! "Görünmez kahraman..."

maçının yorgunluğunu ve 'in fizik açıdan da güçlü bir takım olduğunu düşündüğümüzde işimizin hiç de kolay olmadığı görünüyordu. Ancak daha 4. dakikada gelen gol çok önemli bir moral-motivasyon oldu. Golün sonrasında beklediğim gibi Norveç tempoyu yükselterek oyunu domine etmeye başladı. Biz de geride alan daraltıyor ve Okay'ın iki stoperimizle bütünleşmesiyle Sörloth ve Haaland'ı kontrol altına alıyorduk.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Norveç-Türkiye maçı yorumu! "Görünmez kahraman..."

Bir korner atışı sonunda attığımız ikinci gol çok kıymetliydi. Bu takımımızı iyice rahatlattı. Kendi alanımızda kazandığımız toplarda ayağa paslarla tempoyu ayarlayıp aktif dinlenmeyi de ihmal etmeden devreyi önemli bir avantajla bitirdik. İkinci yarının da ilk 15 dakikası çok önemliydi. Rakip tempoyu iyice artırdı, biz de savunma yönünü iyi yapıyorduk.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Norveç-Türkiye maçı yorumu! "Görünmez kahraman..."

Geride iyi yerleşmemizin bence en önemli nedeni, 'in orta saha oyuncularının iyi top yapmalarına rağmen kişisel adam eksiltme özelliklerinin olmamasıydı. Bu yüzden pas-pas set oyunu deniyorlardı.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Norveç-Türkiye maçı yorumu! "Görünmez kahraman..."

Bu arada Ozan Tufan mükemmel bir gole imza atarak işi bitirdi. Ondan sonra rakibin de direnci kırıldı ve çok önemli bir 3 puanı daha hanemize yazdırdık. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Defans bloğumuzdaki iki önemli eksiği, yerine oynayanlar hiç hissettirmedi.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Norveç-Türkiye maçı yorumu! "Görünmez kahraman..."

Tabii ki sahanın yıldızı Ozan'dır. Sahada pek görünmez gibi oynayan ama çok akıllı işler yapan Umut Meraş benim dün gece için ön plana aldığım bir isim. Bu iki maçın mutluluğunu yaşarken, Letonya'nın bugüne kadar başımıza açtığı işleri de aklımızdan çıkarmadan salı gecesine hazırlanmalıyız.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Norveç-Türkiye maçı yorumu! "Görünmez kahraman..."

İspanyol hakem Hernandez, mükemmel bir yönetim gösterdi. VAR da olsa hiçbir kararına 'incele' uyarısı gelmezdi.

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