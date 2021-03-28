Son dakika spor haberi: Usta yazardan Norveç-Türkiye maçı yorumu! "Görünmez kahraman..."

Hollanda maçının yorgunluğunu ve Norveç'in fizik açıdan da güçlü bir takım olduğunu düşündüğümüzde işimizin hiç de kolay olmadığı görünüyordu. Ancak daha 4. dakikada gelen gol çok önemli bir moral-motivasyon oldu. Golün sonrasında beklediğim gibi Norveç tempoyu yükselterek oyunu domine etmeye başladı. Biz de geride alan daraltıyor ve Okay'ın iki stoperimizle bütünleşmesiyle Sörloth ve Haaland'ı kontrol altına alıyorduk.