Son dakika spor haberi: Spor yazarları Norveç-Türkiye maçını değerlendirdi

Burak Yılmaz yine sahada oyun lideri olarak hem arkadaşlarını konuşarak yönlendirip, hem de topu tutarak pas bağlantılarını çok doğru yaptı. Ozan Tufan, orta sahadaki savunma oyununu iyi oynadığı gibi hızlı çıkışlarla attığı gol gibi hücuma destekler de verdi. Saha genelinde bütün oyuncular taktik disipline sadık kalarak top bizdeyken ve rakipteyken pozisyon oyununu en iyi şekilde uyguladılar. Uğurcan, Çağlar ve Umut Meraş diğer arkadaşlarına göre eksiksiz oynadılar diyebiliriz.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptan çıkmamızın en büyük etkenlerinden biri de arkadaşlık duygusunun, sevginin, takımdaşlığın çok yüksek olmasıydı. Oynayanıyla oynamayanıyla bu duyguları çok yoğun yaşayan bir milli takım kadrosu var. Hem takımın tecrübeli isimleri, hem gençler, hem de Avrupa'da önemli kulüplerde oynayan oyuncuların birbirlerine karşı hareketleri, maç önü ve sonu verdikleri beyanatlar, saha içindeki samimi davranışları hiçbir ego olmadan aralarında çok sağlam bir 'aile bağı' oluştuğunu gösteriyor. Bu olumlu görüntüyü saha dışında sağlayan, saha içinde de başarıya ulaşılmasındaki en büyük etken Şenol Güneş'in hakkını da fazlasıyla teslim etmemiz gerekir.