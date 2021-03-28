Son dakika spor haberi: Mancini'den flaş milli takım yorumu! "Bize sorun çıkartacaklar"

A Milli Takım'ımızın 2022 Dünya Kupası elemelerine Hollanda ve Norveç'i yenerek yaptığı müthiş başlangıç, Avrupa basınının da gündeminde...

Daha önce Galatasaray'da çalışan, şimdilerde İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

EURO 2020'nin açılışında Türkiye ile karşılaşacak olan İtalya'da, tecrübeli çalıştırıcı basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Türkiye'nin muhteşem formuna şaşırmadığını söyledi.

Türk Milli Takımı'nın kendilerine zorluk çıkaracağını vurgulayan Mancini, "Türk futbolunu ve sahip oldukları ruhu iyi biliyorum. EURO 2020'deki grubumuzun kolay olmadığını söylediğimde Türkiye, İsviçre ve Galler ile yapacağımız karşılaşmaların zor olacağını kastetmiştim. Türkler; Fransa, Belçika, Almanya veya Hollanda gibi üst düzey takımlar olmayabilirler ama yine de bize birçok sorun çıkartacaklardır." ifadelerini kullandı.