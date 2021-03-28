Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Mancini'den flaş milli takım yorumu! "Bize sorun çıkartacaklar"

Son dakika spor haberi: Mancini'den flaş milli takım yorumu! "Bize sorun çıkartacaklar"

Son dakika spor haberi... FIFA 2022 Dünya Kupası elemelerinde 2'de 2 ile başlayan A Milli Futbol Takım'ımız 'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. Turnuva önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktörü dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 22:23
Son dakika spor haberi: Mancini'den flaş milli takım yorumu! "Bize sorun çıkartacaklar"

'ımızın 2022 Dünya Kupası elemelerine Hollanda ve Norveç'i yenerek yaptığı müthiş başlangıç, Avrupa basınının da gündeminde...

Daha önce 'da çalışan, şimdilerde 'nın teknik direktörü , Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

'nin açılışında Türkiye ile karşılaşacak olan İtalya'da, tecrübeli çalıştırıcı basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Türkiye'nin muhteşem formuna şaşırmadığını söyledi.

'nın kendilerine zorluk çıkaracağını vurgulayan Mancini, "Türk futbolunu ve sahip oldukları ruhu iyi biliyorum. EURO 2020'deki grubumuzun kolay olmadığını söylediğimde Türkiye, İsviçre ve Galler ile yapacağımız karşılaşmaların zor olacağını kastetmiştim. Türkler; Fransa, Belçika, Almanya veya Hollanda gibi üst düzey takımlar olmayabilirler ama yine de bize birçok sorun çıkartacaklardır." ifadelerini kullandı.

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