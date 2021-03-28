Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Çağlar Söyüncü'den Norveç-Türkiye maçı sonrası flaş açıklamalar!

Son dakika spor haberi: 'den - maçı sonrası flaş açıklamalar!

Son dakika spor haberleri... 'mız, 2022 elemelerinde karşılaştığı 'i (2) ve 'nün golleriyle 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan milli yıldız Çağlar Söyüncü, " Maçtan önce sosyal medyada da algı oldu, korkuyor gibi. Biz kimseyi büyük de görmüyoruz, küçük de görmüyoruz. Bunun cevabını saha içinde veriyoruz" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 10:10
Son dakika spor haberi: Çağlar Söyüncü'den Norveç-Türkiye maçı sonrası flaş açıklamalar!

, 2022 elemelerinde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Gruptaki ikinci maçında 'le 'da karşılaşan ayı-yıldızlı ekip, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Maçta bir gol kaydeden , şu açıklamaları yaptı:

Tüm İslam aleminin Berat kandili mübarek olsun. Dünya Kupası da gibi çok önemli. Benim de sakatlığım vardı, burayı çok özlemiştim. Bu maçla birlikte performansım da güzel gidiyor. Maçımız bitti, yendik ama hatalarımız var. Onlara çalışacağız. Yolumuza devam etmek istiyoruz. 'yı da yenip inşallah yolumuza devam edeceğiz. Maçtan önce sosyal medyada da algı oldu, korkuyor gibi. Biz kimseyi büyük de görmüyoruz, küçük de görmüyoruz. Bunun cevabını saha içinde veriyoruz. Rakibimize iyi çalıştık. Her şey yolunda gitti. Allah'a şükürler olsun ki 3 puanı aldık. Bu turnuvaya çok önem veriyoruz. Oraya gitmeyi çok istiyoruz. Tüm turnuvalara talibiz, kalitemizi göstereceğiz.

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