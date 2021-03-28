Son dakika spor haberi: Çağlar Söyüncü'den Norveç-Türkiye maçı sonrası flaş açıklamalar!

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Gruptaki ikinci maçında Norveç'le İspanya'da karşılaşan ayı-yıldızlı ekip, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Maçta bir gol kaydeden Çağlar Söyüncü, şu açıklamaları yaptı:

Tüm İslam aleminin Berat kandili mübarek olsun. Dünya Kupası da Avrupa Şampiyonası gibi çok önemli. Benim de sakatlığım vardı, burayı çok özlemiştim. Bu maçla birlikte performansım da güzel gidiyor. Maçımız bitti, yendik ama hatalarımız var. Onlara çalışacağız. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Letonya'yı da yenip inşallah yolumuza devam edeceğiz. Maçtan önce sosyal medyada da algı oldu, korkuyor gibi. Biz kimseyi büyük de görmüyoruz, küçük de görmüyoruz. Bunun cevabını saha içinde veriyoruz. Rakibimize iyi çalıştık. Her şey yolunda gitti. Allah'a şükürler olsun ki 3 puanı aldık. Bu turnuvaya çok önem veriyoruz. Oraya gitmeyi çok istiyoruz. Tüm turnuvalara talibiz, kalitemizi göstereceğiz.