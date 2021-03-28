Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk Norveç-Türkiye maçını değerlendirdi! "Ne yetenek ne de fizikle yıktık"

Son dakika spor haberi: - maçını değerlendirdi! "Ne yetenek ne de fizikle yıktık"

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası elemelerinde , gruptaki ikinci maçında 'i 3-0'la geçerek 2'de 2 yaptı.  yazarı de mücadele için dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 08:35 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 08:39
Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk Norveç-Türkiye maçını değerlendirdi! "Ne yetenek ne de fizikle yıktık"

BÜLENT TİMURLENK - TAMAMEN TAKTİK

Çocuktum, çok üzülürdüm Milli Takım kaybettiğinde, o günlerde bir gün futbol yorumlayacağımı bilmeden okuduğum spor yazarları, "Yenildik ama ezilmedik" maçları için hep aynı şeyi yazıyordu: "Türk Milli Takımı aslında yetenekli oyunculardan kuruluydu ama fiziğimiz zayıftı."

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk Norveç-Türkiye maçını değerlendirdi! "Ne yetenek ne de fizikle yıktık"

Eziliyorduk... İnanmaktan başka çaremiz yoktu o büyük kalemlere... Şimdi yıllar sonra dönüp geriye baktığımda futboldan anlamadıklarını büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim. Kendileri çalıp kendileri oynayan bir kuşaktan futbol okumuşuz. Aslında ne biz çok yetenekliydik ne de fizik olarak ezilecek kadar güçsüzdük. Onlar anlatmak için kolayını seçmişlerdi çünkü futbol taktikleri üzerine kafa yormayacak kadar oyuna uzaktılar. Yenildik çünkü rakip güçlüydü... Bu mudur?

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk Norveç-Türkiye maçını değerlendirdi! "Ne yetenek ne de fizikle yıktık"

Dün 'dan sonra 'i de ne yetenek ne de fizikle yıktık. Milli Takım dün akşam bir taktik nasıl sahnelenir, kontratak nasıl oynanır, defans nasıl yapılır bunun dersini verdi. Norveç'in forvet hattındaki 150 milyon euro değerindeki iki adam nasıl gol pozisyonu bulamaz, ikinci toplar nasıl alınır, hızlı nasıl çıkılır, dün hepsini Malaga'da sahneledik... Sağ ol Şenol Güneş...

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk Norveç-Türkiye maçını değerlendirdi! "Ne yetenek ne de fizikle yıktık"

Kadıköy'de Brezilya maçında Neymar'ın karşısında sağ bek oynayıp maçtan sonra "Başım döndü, kendimi geliştirmem lazım" diyen genç adam, dün hastalığına rağmen çıktığı maçta iki gol atıp modern orta saha nasıl olur, bunu gösterdi. Ozan Tufan'ın acımasız onca eleştiriye rağmen kulübü ve Milli Takımı'nda yaptıkları gençlere ilham kaynağı olsun... Vazgeçme Ozan...

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk Norveç-Türkiye maçını değerlendirdi! "Ne yetenek ne de fizikle yıktık"

İskandinavların uzun ve güçlü defanslarına biz de kafa golü atabiliyormuşuz. Sağ ol Çağlar... Çocukluğu hezimetlerle geçen adamların evlatlarına iki maçta 7 gol izlettiniz... Yıktığınız bütün klişeler için gözlerinizden öperim...

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