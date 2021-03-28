FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İzlanda ile Danimarka arasında bugün oynanan 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu müsabakasını yönetti. Bu karşılaşma Halil Umut Meler'in turnuvadaki ikinci görevi oldu.
Halil Umut Meler İzlanda Danimarka maçını yönetti!
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev geldi. Meler, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda oynanan İzlanda - Danimarka maçını yönetti. Karşılaşma 2-0 Danimarka'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 18:16 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 18:19
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İzlanda ile Danimarka arasında bugün oynanan 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu müsabakasını yönetti. Bu karşılaşma Halil Umut Meler'in turnuvadaki ikinci görevi oldu.