Haberler A Milli Futbol Takımı Halil Umut Meler İzlanda Danimarka maçını yönetti!

maçını yönetti!

'dan 'e görev geldi. Meler, 'nda oynanan - maçını yönetti. Karşılaşma 2-0 Danimarka'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 18:16 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 18:19
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