Büyük Tufan!

A Milli Takım engel tanımıyor. Şenol Güneş yönetiminde yeni bir sayfa açan ekibimiz, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i de rahat geçti: 3-0. İlk maçında Burak önderliğinde Hollanda'yı 4-2 mağlup eden Türkiye'de bu kez sahnede olan isim Ozan Tufan'dı. 4. dakikada Yusuf'un soldan içeriye çevirdiği topu en arkada pusuya yatan Ozan ağlara yolladı ve farklı galibiyetin de yolunu açtı.



SIRA LETONYA'DA

İkinci yarıda Ozan Tufan şova yenisi eklendi. Hakan Çalhanoğlu'nun dışarı çıkardığı topu ceza sahası önünde önce düzelten başarılı futbolcu ardından da müthiş bir vuruşla Jarstein'in şaşkın bakışları arasında ağlara yolladı. İlk kez bir milli maçta iki gol atmayı başaran Ozan, bu golle galibiyeti perçinledi hem de ay yıldızlılarımıza Avrupa elemeleri G Grubu'nda liderliği getirdi. Türkiye, Salı akşamı Letonya'yı konuk edecek.



MESUT'TAN KUTLAMA

Fenerbahçeli Mesut Özil, Ozan Tufan'ı sosyal medyadan kutladı. Mesut, instagram'daki iletisine "Koçum benim, helal olsun" yazdı.



Norveç karşısında 57. Milli maçına çıkan Ozan Tufan, 9. golünü kaydetmeyi başardı.



98 yıllık tarihindeki 589. maçına çıkan A Milli Takım, Norveç karşısında 224. galibiyetine imza attı. Ayrıca 224 mağlubiyet ve 140 beraberlik aldı.



IŞILDIYOR

Fenerbahçe'de kulübede çıkmakta zorlanan Ozan Tufan, milli takımın yükselen yıldızı oldu. Şenol Güneş'in hiç düşünmeden iki maçta da ilk 11'de sahaya sürdüğü tecrübeli futbolcu, hocasının yüzünü kara çıkartmadı. Hollanda karşısındaki başarılı futbolu, Norveç karşısında 2 golle süsledi.



Özellikle ceza sahası dışından attığı ikinci gol şapka çıkarılacak cinstendi.



5. HARİKA

Norveç ile şimdiye kadar 10 kez karşı karşıya gelen Türkiye bunlardan 5'ini kazanmayı başardı. Diğer maçlardan 2'si berabere 3'ü de rakibin üstünlüğüyle sona erdi.



İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Hollanda maçına göre ilk 11'de iki oyuncusunu değiştirdi. Güneş, defans oyuncularından sakatlık sorunları bulunan Zeki Çelik ve Ozan Kabak'ın yerine Norveç karşısında Mert Müldür ve Kaan Ayhan'a ilk 11'de fırsat verirken, diğer mevkilerdeki oyuncularında değişiklik yapmadı.



İLK 11'İN 9'U AVRUPALI

A Milli Takımımızda forma giyen isimlerin Avrupa menşeili olması dikkat çekti. Ayyıldızlıların, son iki karşılaşmasında sahaya çıkan 11 futbolcudan 9'unu Avrupa takımlarında görev yapan isimler oluşturdu. Türkiye'den sadece Trabzonsporlu Uğurcan ve Fenerbahçeli Ozan Tufan yer aldı.



