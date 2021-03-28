Bir sağdan bir soldan! İki nefis asist

Türkiye'yi Fransa'nın Lille ekibinde gururla temsil eden Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'da da harika işler başarıyor. Zorlu Norveç maçında asistleriyle ay-yıldızlıları coşturan Yusuf, gelen kritik galibiyette başrol oynadı. Henüz 4. dakikada sol kanattan atağa hızlı çıkan 24 yaşındaki futbolcu, ceza sahası içinde Ozan Tufan'a harika bir pas çıkardı. Ozan da gelişine nefis vuruncu millilerimiz öne geçti. 28. dakikada sağ kanattan korner kullanan Yusuf Yazıcı, kalabalık Norveç savunmasının arasından Çağlar Söyüncü'ye topu nişanladı. Çağlar'ın sert kafa vuruşuyla 2-0 öne geçtik. Yusuf 42. dakikada ise çok net bir fırsat yakaladı. Burak'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Yusuf'un şutu son anda yerdeki savunma oyuncusuna çarpıp kornere çıktı. Yusuf, 61'de de bir gol kaçırdı.

CENK'LE ZİRVEDE

Yusuf Yazıcı, A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Haziran 2017'den bu yana en fazla asist yapan iki oyuncudan oldu (Cenk Tosun ile birlikte). Yusuf 6. asistini yaptı.