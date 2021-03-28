Haberler A Milli Futbol Takımı Bir sağdan bir soldan! İki nefis asist

Bir sağdan bir soldan! İki nefis asist

zorlu maçında asistleriyle 'ı coşturdu. 4. dakikada sol kanattan attığı pasla 'a golü attıran , 28. dakikada ise sağdan kullandığı kornerde Çağlar'a asist yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 22:59 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50
Bir sağdan bir soldan! İki nefis asist

'yi 'nın ekibinde gururla temsil eden , 'da da harika işler başarıyor. Zorlu maçında asistleriyle ay-yıldızlıları coşturan , gelen kritik galibiyette başrol oynadı. Henüz 4. dakikada sol kanattan atağa hızlı çıkan 24 yaşındaki futbolcu, ceza sahası içinde 'a harika bir pas çıkardı. da gelişine nefis vuruncu millilerimiz öne geçti. 28. dakikada sağ kanattan korner kullanan Yusuf Yazıcı, kalabalık Norveç savunmasının arasından 'ye topu nişanladı. Çağlar'ın sert kafa vuruşuyla 2-0 öne geçtik. Yusuf 42. dakikada ise çok net bir fırsat yakaladı. 'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Yusuf'un şutu son anda yerdeki savunma oyuncusuna çarpıp kornere çıktı. Yusuf, 61'de de bir gol kaçırdı.

CENK'LE ZİRVEDE
Yusuf Yazıcı, A formasıyla ilk maçına çıktığı 'den bu yana en fazla asist yapan iki oyuncudan oldu ( ile birlikte). Yusuf 6. asistini yaptı.

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