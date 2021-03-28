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A Milli Futbol Takımı maçı hazırlıklarına başladı

G Grubu'ndaki üçüncü maçında 30 Mart'ta ile karşılaşacak olan , bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 20:55
A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı

'nde 30 Mart'ta ile karşılaşacak olan bu maçın hazırlıklarına başladı.

Günün tek çalışmasını Hasan Doğan Kamp Eğitim Tesisleri'nde yapan milliler ısınma hareketlerinin ardından pas ve oyunları gerçekleştirdi. İdman şut çalışmasıyla sona erdi. maçında forma giyen oyunculara rejenerasyon programı uygulandı.

Ay Yıldızlılar, Letonya ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yarın saat 18.00'de Riva'daki 'nde yapacak.



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