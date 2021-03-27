Son dakika spor haberleri: Ozan Tufan Norveç'e attığı o golü anlattı! "İdmanlarda..."

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup etti. Ozan Tufan karşılaşmada iki gol atarak, alınan üç puanda başrol oynadı.

"GOL ATMA BECERİM ORTAYA ÇIKIYOR"

Maçın ardından soruları yanıtlayan Ozan, 59. dakikada ceza sahası dışından attığı golle ilgili, "Bu tip uzak mesafeli vuruşlar için elbette özel çalışmalarımız oluyor. Kulüp idmanlarımızda çok kez çalışıyoruz. Böyle goller atınca elbette ben de seviniyorum. İki yönlü oynamayı seviyorum. Bu yüzden gol atma becerim ortaya çıkıyor. Arkadaşlarıma yardımcı olduğum için çok mutluyum" dedi.