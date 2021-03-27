Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: Ozan Tufan Norveç'e attığı o golü anlattı! "İdmanlarda..."

Son dakika spor haberleri: 'e attığı o golü anlattı! "İdmanlarda..."

A Milli Takım'ımızın 'i 3-0 yendiği maçta gol atarak yıldızlaşan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ceza sahası dışından attığı nefis golle geceye damgasını vuran , "Bu tip uzak mesafeli vuruşlar için elbette özel çalışmalarımız oluyor. Kulüp idmanlarımızda çok kez çalışıyoruz." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 22:23 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 22:33
Son dakika spor haberleri: Ozan Tufan Norveç'e attığı o golü anlattı! "İdmanlarda..."

A Milli Futbol Takımı'mız, 'ndaki ikinci maçında 'i 3-0 mağlup etti. karşılaşmada gol atarak, alınan üç puanda başrol oynadı.

"GOL ATMA BECERİM ORTAYA ÇIKIYOR"
Maçın ardından soruları yanıtlayan , 59. dakikada ceza sahası dışından attığı golle ilgili, "Bu tip uzak mesafeli vuruşlar için elbette özel çalışmalarımız oluyor. Kulüp idmanlarımızda çok kez çalışıyoruz. Böyle goller atınca elbette ben de seviniyorum. İki yönlü oynamayı seviyorum. Bu yüzden gol atma becerim ortaya çıkıyor. Arkadaşlarıma yardımcı olduğum için çok mutluyum" dedi.

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