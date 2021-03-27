Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Yusuf Yazıcı'dan "Hayaliniz var mı?" sorusuna yanıt: Olunca görürsünüz!

Son dakika spor haberi: 'dan "Hayaliniz var mı?" sorusuna yanıt: Olunca görürsünüz!

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımız, 'ndaki ikinci maçında konuk olduğu 'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından milli yıldızımız , açıklamalarda bulundu. "Hayaliniz var mı?" sorusuna , "Olunca görürsünüz!" yanıtını verdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 22:47
Son dakika spor haberi: Yusuf Yazıcı'dan "Hayaliniz var mı?" sorusuna yanıt: Olunca görürsünüz!

A Milli Takım'ımız, 'ndaki ikinci maçında konuk olduğu 'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından milli yıldızımız , açıklamalarda bulundu.

İşte Yusuf Yazıcı'nın açıklamaları:

Beraber kamp yapmayı, zaman geçirmeyi çok seviyoruz. Bunu sahada oynarken siz de görüyorsunuz. Bu bize apayrı bir mutluluk veriyor. Gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

YUSUF'TAN GÜZEL YANIT!

Ayrıca yöneltilen "Hayaliniz var mı?" sorusuna , "Olunca görürsünüz!" cevabını verdi.

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