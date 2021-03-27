Son dakika spor haberi: Yusuf Yazıcı'dan "Hayaliniz var mı?" sorusuna yanıt: Olunca görürsünüz!

A Milli Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında konuk olduğu Norveç'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, açıklamalarda bulundu.

İşte Yusuf Yazıcı'nın açıklamaları:

Beraber kamp yapmayı, zaman geçirmeyi çok seviyoruz. Bunu sahada oynarken siz de görüyorsunuz. Bu bize apayrı bir mutluluk veriyor. Gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

YUSUF'TAN GÜZEL YANIT!

Ayrıca yöneltilen "Hayaliniz var mı?" sorusuna Yusuf, "Olunca görürsünüz!" cevabını verdi.