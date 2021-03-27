Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten Ozan Kabak açıklaması!

Son dakika spor haberi: - maçı öncesi 'ten açıklaması!

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü , ile oynayacağımız maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu 'ın sağlık durumuyla ilgili konuşan Güneş, "Ozan'ın gelmeden önce ateşi çıkmıştı, üşütmüş. Serum ve ilaç verdik. Ne kadar iyi durumda olduğunu şu an için bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 19:22 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 19:32
Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten Ozan Kabak açıklaması!

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü , ile oynayacağımız maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

Ozan'ın gelmeden önce ateşi çıkmıştı, üşütmüş. Serum ve ilaç verdik. Ne kadar iyi durumda olduğunu şu an için bilmiyoruz. Defansta 2 stoper ve 2 bekimiz yok. Değerlendireceğiz.

NORVEÇ'İN HER SİSTEMİNE HAZIR OLACAĞIZ

Norveç'in her sistemine hazır olacağız. Esas olan takımların bireysel özellikleri, oyun disipliniyle oynayıp, maç bittikten sonra mutlu ayrılmak istiyoruz. İsteği, eyleme dönüştürmek gerekiyor.

Esas olan takımların bireysel özellikleri, oyun disipliniyle oynayıp, maç bittikten sonra mutlu ayrılmak istiyoruz. İsteği, eyleme dönüştürmek gerekiyor.

Futbolun dili belli. Takım olarak hücum edeceğiz takım olarak savunacağız. İki takım için de zor maç

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