Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten Ozan Kabak açıklaması!

Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç ile oynayacağımız maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

Ozan'ın gelmeden önce ateşi çıkmıştı, üşütmüş. Serum ve ilaç verdik. Ne kadar iyi durumda olduğunu şu an için bilmiyoruz. Defansta 2 stoper ve 2 bekimiz yok. Değerlendireceğiz.

NORVEÇ'İN HER SİSTEMİNE HAZIR OLACAĞIZ

Norveç'in her sistemine hazır olacağız. Esas olan takımların bireysel özellikleri, oyun disipliniyle oynayıp, maç bittikten sonra mutlu ayrılmak istiyoruz. İsteği, eyleme dönüştürmek gerekiyor.

Esas olan takımların bireysel özellikleri, oyun disipliniyle oynayıp, maç bittikten sonra mutlu ayrılmak istiyoruz. İsteği, eyleme dönüştürmek gerekiyor.

Futbolun dili belli. Takım olarak hücum edeceğiz takım olarak savunacağız. İki takım için de zor maç