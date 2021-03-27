Son dakika spor haberi: Norveç-Türkiye maçı öncesi çarpıcı analiz! "Şenol Güneş onu EURO 2020'ye her şartta götüreceğini gösterdi"

BÜLENT TİMURLENK - AKIL, KALP, ORGANİZASYON

Uzun zamandır zafer fotoğrafları soyunma odalarında cep telefonu ile selfie olarak çekiliyor ama kaliteli bir zafer portresi için hâlâ iyi bir fotoğraf makinesine ve tripoda ihtiyaç var. Bu üç ayak, sarsıntıyı ortadan kaldırıyor, flu bir fotoğraf yerine net bir kare almamızı sağlıyor. Kabul edelim, bu üç maç öncesinde Milli Takım adına ortada bir flu fotoğraf vardı. Avrupa Uluslar Ligi'nde kötü futbol ile klasman düşmüş, pandemi gölgesindeki sezonda şampiyonluk yarışları sürerken bir haftada 3 maçla Katar yolculuğunun defterini açmaya hazırlanıyorduk.