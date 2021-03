Son dakika spor haberi: Norveç-Türkiye maçı öncesi çarpıcı analiz! "Şenol Güneş onu EURO 2020'ye her şartta götüreceğini gösterdi"

Sağ bekte Zeki artık uluslararası bir yıldız. Sol bekte hâlâ çıtayı yükseltebiliriz. Ama oyuna sonradan giren Caner'in kendisinin Inter kariyerini yok eden Frank de Boer karşısında rövanşı aldığını not düşelim. Okay Celta Vigo'da kulübede oturuyordu. Premier Lig'e kiralık giderken Şenol Güneş onu EURO 2020'ye her şartta götüreceğini gösterdi.