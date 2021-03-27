Son dakika spor haberi: Norveç-Türkiye maçı öncesi çarpıcı analiz! "Şenol Güneş onu EURO 2020'ye her şartta götüreceğini gösterdi"

BÜLENT TİMURLENK - AKIL, KALP, ORGANİZASYON
Uzun zamandır zafer fotoğrafları soyunma odalarında cep telefonu ile selfie olarak çekiliyor ama kaliteli bir zafer portresi için hâlâ iyi bir fotoğraf makinesine ve tripoda ihtiyaç var. Bu üç ayak, sarsıntıyı ortadan kaldırıyor, flu bir fotoğraf yerine net bir kare almamızı sağlıyor. Kabul edelim, bu üç maç öncesinde Milli Takım adına ortada bir flu fotoğraf vardı. Avrupa Uluslar Ligi'nde kötü futbol ile klasman düşmüş, pandemi gölgesindeki sezonda şampiyonluk yarışları sürerken bir haftada 3 maçla Katar yolculuğunun defterini açmaya hazırlanıyorduk.
Şimdi dönüp kadromuza bir bakalım; son şampiyon Başakşehir'in hali ortada. Mert yokuş aşağı koşarken Uğurcan ve Altay'ın yükselen formu çok iyi stoperler yetiştirdiğimiz dönemde adeta pastanın üstündeki çilek oldu. Maç sonunda iki kurtarış ve üstüne de penaltıyı çıkaran Uğurcan, hem Norveç hem de EURO 2020 sınavları öncesinde büyük güven verdi. Juventus'ta Merih sakatlandı, Ozan büyük bir transfere imza attı, Çağlar sezon içinde uzun süre sahalardan uzak kaldı. Alternatif bol olunca bu bölgede de sıkıntı yaşamadık.
Sağ bekte Zeki artık uluslararası bir yıldız. Sol bekte hâlâ çıtayı yükseltebiliriz. Ama oyuna sonradan giren Caner'in kendisinin Inter kariyerini yok eden Frank de Boer karşısında rövanşı aldığını not düşelim. Okay Celta Vigo'da kulübede oturuyordu. Premier Lig'e kiralık giderken Şenol Güneş onu EURO 2020'ye her şartta götüreceğini gösterdi.