Haberler A Milli Futbol Takımı Norveç - Türkiye maçı öncesi Sörtloth'tan Uğurcan Çakır itirafı!

- Türkiye maçı öncesi Sörtloth'tan itirafı!

A Milli Futbol Takımı'mız, 27 Mart Cumartesi günü Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin kalesini Trabzonsporlu 'ın koruması beklenirken, maç öncesi Norveç'in golcüsü önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 15:34
Norveç - Türkiye maçı öncesi Sörtloth'tan Uğurcan Çakır itirafı!

Geçen sezon 'da sergilediği performansla dikkatleri çeken ve 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'e transfer olan Alexander , - Türkiye maçıyla birlikte eski takım arkadaşı ile karşı karşıya gelecek.

Norveç'in Cebelitarık ile oynadığı maçta gol atan Sörloth, Türkiye maçı öncesi yaptığı yaptığı açıklamada Türkiye Milli Takımı ve Uğurcan Çakır ile ilgili konuştu.

"UĞURCAN'I İYİ TANIYORUM"

Milli Takımımızla ilgili konuşan Sörloth; "Türkiye'den birkaç oyuncuyu yakından tanıyorum. Yetenekli futbolcuları var. Günlerinde oldukları zaman fantastik işler yapabilirler. Bizim amacımız onları alışkın oldukları oyunun dışında tutmak olmalı. Türkiye kalecisi Uğurcan'ı Trabzonspor'dan iyi tanıyorum. Çok iyi bir kaleci. Hollanda maçındaki kurtarışlarıyla bunu herkese gösterdi. Böyle bir maçta karşı karşıya geliyor olmamız keyif verici." sözlerini kullandı.

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