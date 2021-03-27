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Norveç - Türkiye maçı öncesi Şeol Güneş Haaland ve 'a dikkat çekti

. maçında Türkiye, deplasmanda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp 2'de 2 yapmak istiyor. Teknik direktör zorlu karşılaşma öncesinde Haaland ve 'a dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam savunma yaparken tüm takımın yardımcı olmasını istedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 15:41 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 15:42
Norveç - Türkiye maçı öncesi Şeol Güneş Haaland ve Sörloth'a dikkat çekti

. maçında Türkiye, deplasmanda Norveç'e konuk oluyor.

Norveç'in öne çıkan özelliği Haaland ve 'tan oluşan forvet hattı... 20 yaşındaki Haaland, ile 49 maçta 49 golle, ortalama her karşılaşmada 1 gol bulurken, milli takımda da 8 mücadelede 6 gol attı. Partneri ise Sörloth… 25 yaşındaki isim, milli takımda 28 maçta 10 gol kaydetti. 1.94'lük boyları ile dikkat çeken ikiliyi durdurmak için ise teknik direktör , 'ın da olmaması sebebiyle güçlü fiziği ve uzun boyuyla (1.91) başta olmak üzere tüm oyunculardan savunmaya yardımcı olmalarını istedi.

YAŞLARIMIZ BİRBİRİNE DENK!

İki takım da genç isimlerle takviye ettiği kadrosu ile Dünya Kupası elemelerinde boy gösteriyor. Bugün sahaya çıkması muhtemel kadroda Norveç 26 yaş ortalaması tuttururken, Ay-Yıldızlılarımız da aynı ortalama ile maça başlayacak.

KRAL BURAK, NORVEÇ'E BİLENDİ

Hollanda maçında attığı 3 golle takımı zafere götüren , Ay-Yıldızlıların bu karşılaşmadaki en büyük gücü olacak. Norveç'te ise müjdesi var... Cebelitarık maçında sakatlanan, 40 milyon Euro piyasa değeri olan 'li orta saha oyuncusunun sakatlığının ciddi olmadığı ve bugün oynayabileceği açıklandı.

BİZ DAHA DEĞERLİYİZ!

Kadrosunda Haaland gibi büyük bir yıldızı barındıran Norveç'in kadrosunun toplam piyasa değeri 242 milyon Euro. Bunun 110 milyon Euro'su ise Avrupa devlerinin gözbebeği konumundaki Haaland'ın. Ülkemizin kadro değeri 295 milyon Euro olurken en kıymetli isim ise 40 milyon Euro ile forması giyen .

KULÜBELERİN SAVAŞI

İki takımın teknik direktörlerine baktığımızda ise deneyim ve yeni nesil farkı öne çıkıyor. Şenol Güneş (68) kazandığı sayısız başarının yanına deneyimini de eklerken Norveç'in hocası (53) ise Danimarka'da Kopenhag'ın başında kazandığı 8 şampiyonluğun ardından Norveç Milli Takımı'nın başına geçti. (Sabah)

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