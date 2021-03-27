Norveç - Türkiye maçı CANLI

Norveç ile Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşıyor. İlk olarak Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, corona virüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentinde bulunan La Rosaleda Stadı'nda oynanıyor. Müsabakada, İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalıyor. Maç ile ilgili tüm detaylara ve karşılaşmanın CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.





NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

NORVEÇ: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, Berg, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth.

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Norveç - Türkiye maçı saat 20:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

SON MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında karşılaştığı Norveç'e daha önce 9 kez rakip oldu.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli Takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.