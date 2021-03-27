Haberler A Milli Futbol Takımı Norveç - Türkiye maçı CANLI

Norveç - Türkiye maçı CANLI

'mız, ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, 'nın Malaga kentinden oynanan mücadeleden de galip ayrılıp 2'de 2 yapmak istiyor. Zorlu maçın CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 19:55
Norveç - Türkiye maçı CANLI

Norveç ile Türkiye, ikinci maçında kozlarını paylaşıyor. İlk olarak 'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, corona virüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle 'nın Malaga kentinde bulunan La Rosaleda Stadı'nda oynanıyor. Müsabakada, İspanyol hakem düdük çalıyor. Maç ile ilgili tüm detaylara ve karşılaşmanın CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.


NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

NORVEÇ: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, , Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth.

TÜRKİYE: , , , , Umut Meraş, , , , , Kenan Karaman, Burak Yılmaz

NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Norveç - Türkiye maçı saat 20:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

SON MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında karşılaştığı Norveç'e daha önce 9 kez rakip oldu.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli Takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

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