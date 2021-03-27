Kıran kırana maç

Norveç maçı öncesi son provayı maçın oynanacağı Malaga'da yapan A Milli Takımımızın teknik patronu Şenol Güneş, önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Hollanda galibiyeti sonrasında alacağımız iyi sonuç avantajımızı arttırabilir. Gücümüz var, zorlukları aşarak geleceğiz. Hem fizik gücümüzü, hem moral gücümüzü, hem iman gücümüzü kullanacağız. Taraftarımızın gücünü de alırız inşallah" diye konuştu. En baştan beri bir aile havası kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Güneş, sözlerine şöyle devam etti: Her katılan arkadaşımız da buna katkıda bulunuyor. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Umutla bakıp, mutlu dönmek istiyoruz. Daha iyi şartlada, daha iyi eğitimle birlikte, yatırımı da yaparak daha çok kaliteli, dünya çapında oyuncular hazırlayabiliriz. Sürdürülebilir olması için ilkeleri, planları, prensipleri bir araya koyup biraz daha zahmetli işler yapmamız gerekiyor.

Güneş ile birlikte basın toplantısına katılan Hakan Çalhanoğlu, 10 numaralardan beklentilerin yüksek olduğu hatırlatılması üzerine pişman olmadığını belirtti ve şöyle konuştu: Hiç pişman olmadım. Çok sevdiğim bir numara. Sorumluluk almayı çok seviyorum. Norveç maçı bizim için çok daha önemli.

ŞENOL GÜNEŞ'LE 72. MAÇ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 72. karşılaşmasına çıkacak. Milliler, Güneş yönetiminde 71 maç oynadı. 34 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, bunlarda 110 gol attı, 70 gol yedi.

ÖZDEMİR'E SÜRPRİZ KUTLAMA

Milli Takım'ın İspanya'ya seyahati öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi yapıldı. İstanbul Havalimanı'ndaki kutlamya Başkan Vekili Servet Yardımcı, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular katıldı. Mutluluğunu ifade eden Başkan Özdemir, ay-yıldızlı futbolculara başarılar diledi.