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Gözler yine Kral'da

Takımımızın en büyük gol silahı yine olacak. 35’lik forvet, kaleyi gördüğü yerden vuracak. Haaland’a ise adım attırılmayacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 00:06 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Gözler yine Kral'da
Hollanda'ya karşı 3 gol attığı performansıyla tüm Avrupa'yı kendine hayran bırakan , bugün ayyıldızlı takımımızın yine en büyük gol silahı olacak. İleri uçta 35 yaşındaki forvete çok güvenen Teknik direktör ; Yusuf, Hakan, Kenan gibi isimlerden Burak Yılmaz'ı yerden ara paslarla beslemelerini isterken, milli golcüye de ofsaytlarda kalmaması uyarısında bulundu. Ayrıca kaleyi gördüğü noktalardan vur emri verdi "Bitiriciliğini konuştur" dedi. Öte yandan savunmacılara rakibin etkili ismi Erling Haaland'ı gölge gibi takip etmelerini söyleyen usta hoca, hava toplarında ekstra dikkatli olmaları talimatı verdi.
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