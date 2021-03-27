Haberler A Milli Futbol Takımı EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

'nin güç sıralaması açıklandı! ...

'mızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında 'yı 4-2 mağlup etmesi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Yaklaşan öncesi en güçlü takımların listesini paylaştı. İşte o sıralama ve 'ın yeri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:06
EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

Yakaladığı jenerasyonla katılacağı tüm turnuvalarda iddiasını konuşturmak isteyen A Milli Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 'yı devirerek iyi bir başlangış yaptı.

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

Yazın gerçekleştirilecek öncesi , turnuvaya katılacak olan takımları güçlerine göre sıraladı.

İşte o liste...

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

24) Kuzey Makedonya

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

23) Slovakya

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

22) Finlandiya

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

21) Macaristan

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

17) Hırvatistan

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

16) Ukrayna

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

15) Galler

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

14) Avusturya

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

13) Polonya

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

12) İsveç

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

11) Çek Cumhuriyeti

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

10) İsviçre

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

9) Danimarka

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

8) İtalya

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

7) TÜRKİYE

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

6) İspanya

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

5) Fransa

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

4) Portekiz

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

3) İngiltere

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

2) Almanya

EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

1) Belçika

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