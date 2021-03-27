EURO 2020'nin güç sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

Yakaladığı jenerasyonla katılacağı tüm turnuvalarda iddiasını konuşturmak isteyen A Milli Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı devirerek iyi bir başlangış yaptı.
Yakaladığı jenerasyonla katılacağı tüm turnuvalarda iddiasını konuşturmak isteyen A Milli Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı devirerek iyi bir başlangış yaptı.
Yazın gerçekleştirilecek EURO 2020 öncesi İngiliz The Guardian Gazetesi, turnuvaya katılacak olan takımları güçlerine göre sıraladı.
İşte o liste...
24) Kuzey Makedonya
23) Slovakya
22) Finlandiya
21) Macaristan
20) İskoçya
19) Rusya
18) Hollanda
17) Hırvatistan
16) Ukrayna
15) Galler
14) Avusturya
13) Polonya
12) İsveç
11) Çek Cumhuriyeti
10) İsviçre
9) Danimarka
8) İtalya
7) TÜRKİYE
6) İspanya
5) Fransa
4) Portekiz
3) İngiltere
2) Almanya
1) Belçika