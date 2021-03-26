Attığı 3 golle Hollanda zaferinin mimarı olan Burak Yılmaz, hem yerel hem ulusal basında gündem oldu. Sosyal medyada övgüler dizilen 35 yaşındaki futbolcuya Avrupa basınında da geniş yer verildi. Burak'ın iki takım arasındaki en önemli fark olduğunu yazan gazeteler, "Yaşlı Kurt, Hollanda'ya kabus yaşattı" ifadesini kullandılar. Ayrıca Burak Yılmaz'ın 41 yıl sonra Portakallara bir maçta 3 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçtiğini vurgulandı. Usta krampon, yaptığı hat-trick'le ay-yıldızlı forma ile çıktığı 64 maçta gol sayısını 27'ye yükseltmişti.