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Yaşlı kurt

Zaferin mimarı Burak dillerden düşmedi. Hakkında methiyeler dizilen 35 yaşındaki forvet için “Yaşlı Kurt” benzetmesi yapıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 22:03 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Yaşlı kurt
Attığı 3 golle zaferinin mimarı olan , hem yerel hem ulusal basında gündem oldu. Sosyal medyada övgüler dizilen 35 yaşındaki futbolcuya basınında da geniş yer verildi. Burak'ın iki takım arasındaki en önemli fark olduğunu yazan gazeteler, "Yaşlı Kurt, Hollanda'ya kabus yaşattı" ifadesini kullandılar. Ayrıca Burak Yılmaz'ın 41 yıl sonra Portakallara bir maçta 3 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçtiğini vurgulandı. Usta krampon, yaptığı hat-trick'le ay-yıldızlı forma ile çıktığı 64 maçta gol sayısını 27'ye yükseltmişti.
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