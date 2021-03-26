Usta kalemden Şenol Güneş'e büyük övgü! "Başımın üstünde taşırım"

HAKKI YALÇIN - TERLİ HEYKELLER
Açık kalp ameliyatlarında kalp durdurulur ve sonrasında hasta hayata döndürülür. Yabancı bataklığında milli formayı giydirecek futbolcu kalmamışken, Şenol Güneş milli takımı gençlik ateşiyle yeniden doğurduysa. Kimsenin milli takıma güven duymadığı bir dönemde göreve gelip, o güveni yeniden duyurduysa. Hollanda'ya tarihinde ilk kez 4 gol atan milli takımın muhteşem başarısında bu yola baş koyan Şenol Güneş'i başımın üstünde taşırım.
Ardından da "ülkemizdeki yerli futbolcu üretimine yabancılarla sekte vurup Türk futbolunun yoluna taş koyanlar utansın" derim. Güneş'li günlere selam eder tarihe geçen bütün çocukları gözlerinden öperim.
Onlar bizim çocuklarımız, kimileri ülkemizde forma giyiyor kimileri yurt dışında. Kimileri milli formaya hizmet etmenin sonsuzluğunda kimileri en başında. Onların görkemli mücadelesini omuzlarda taşırken her birine "formanın içindeki terli heykeller" derim. Alınan zaferin futbolculardaki karşılığını "Hollanda maçında bizleri gökkuşağının altından geçirdiler" diye ifade ederim.