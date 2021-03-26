Usta kalemden Şenol Güneş'e büyük övgü! "Başımın üstünde taşırım"

36 yaşındaki Burak Yılmaz için parantez açarım. Arka arkaya yediğimiz iki golden sonra havadaki soğukluğun birkaç derece daha düştüğünü inkar edemem. İçimize ayaz düştüğü anda bir topa ancak böyle vurulursa, Burak Yılmaz'ın frikik golünün attığımız diğer 3 gole bedel olduğunu söylemezsem haksızlık olur. Ben de Burak Yılmaz'a mahsuben "krallar tahtının üstünde durur" derim. Diğer çocuklara borcum kaldıysa, o borcu her birine alkışlarla öderim.