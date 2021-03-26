Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye parçaladı

parçaladı

PARÇALADI zaferi ’da büyük yankı uyandırdı. , “Türkler, Hollanda’yı parçaladı” derken, medyası da “, Hollanda’yı ezdi” başlığını attı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 22:07 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Türkiye parçaladı

Milli Takım'ın zaferi 'nın önde gelen ülkelerinde de manşetlere taşındı. Hollanda basını, milli takımlarının yenilgisini 'rezillik' olarak değerlendirirken, ay-yıldızlılarımızdan ise övgüyle söz edildi.

İşte manşetler:

HOLLANDA: NOS: Portakallar, () Yılmaz'ın fark yarattığı 'de rezil oldu.

ALGEMEEN DAGBLAD: Portakallar, elemelerine dramatik bir şekilde başlıyor

FRANSA: SO FOOT: ve Türkiye, Hollanda'yı ezdi.

ALMANYA: KICKER: 'daki maçında sansasyonel bir başlangıç

RTL: Türkiye, Hollanda'yı parçaladı

FRANCE FOOTBALL: Türkiye, Hollanda'yı cezalandırdı.

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