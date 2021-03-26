Türkiye parçaladı

Milli Takım'ın Hollanda zaferi Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde de manşetlere taşındı. Hollanda basını, milli takımlarının yenilgisini 'rezillik' olarak değerlendirirken, ay-yıldızlılarımızdan ise övgüyle söz edildi.

İşte manşetler:

HOLLANDA: NOS: Portakallar, yaşlı (Burak) Yılmaz'ın fark yarattığı Türkiye'de rezil oldu.

ALGEMEEN DAGBLAD: Portakallar, Dünya Kupası elemelerine dramatik bir şekilde başlıyor

FRANSA: SO FOOT: Burak Yılmaz ve Türkiye, Hollanda'yı ezdi.

ALMANYA: KICKER: İstanbul'daki Dünya Kupası eleme maçında sansasyonel bir başlangıç

RTL: Türkiye, Hollanda'yı parçaladı

FRANCE FOOTBALL: Türkiye, Hollanda'yı cezalandırdı.

İSVEÇ: EXPRESSEN: Burak Yılmaz şov yaptı