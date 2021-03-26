Türkiye parçaladı

Milli Takım'ın Hollanda zaferi Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde de manşetlere taşındı. Hollanda basını, milli takımlarının yenilgisini 'rezillik' olarak değerlendirirken, ay-yıldızlılarımızdan ise övgüyle söz edildi.
İşte manşetler:
HOLLANDA: NOS: Portakallar, yaşlı (Burak) Yılmaz'ın fark yarattığı Türkiye'de rezil oldu.
ALGEMEEN DAGBLAD: Portakallar, Dünya Kupası elemelerine dramatik bir şekilde başlıyor
FRANSA: SO FOOT: Burak Yılmaz ve Türkiye, Hollanda'yı ezdi.
ALMANYA: KICKER: İstanbul'daki Dünya Kupası eleme maçında sansasyonel bir başlangıç
RTL: Türkiye, Hollanda'yı parçaladı
FRANCE FOOTBALL: Türkiye, Hollanda'yı cezalandırdı.
İSVEÇ: EXPRESSEN: Burak Yılmaz şov yaptı