Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Türkiye ile Norveç 10. kez karşı karşıya gelecek!

Son dakika spor haberi: ile 10. kez karşı karşıya gelecek!

Son dakika spor haberleri... , kapsamında 'le karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip rakibiyle daha önce 9 kez maça çıktı ve 4'ünü kazandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 10:49
Son dakika spor haberi: Türkiye ile Norveç 10. kez karşı karşıya gelecek!

, ikinci maçında yarın karşılaşacağı ile tarihte 10. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü , 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

SON MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de 'da oynadı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, ve 'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

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