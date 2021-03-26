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Sırada Norveç var

Güneş, yarınki Norveç maçına kilitlendi, rakibin golcüsü Haaland için önlem geliştirdi. İspanya’daki maçta kayıp istemediğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 22:10 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Sırada Norveç var

Hollanda zaferinin yankıları sürerken, teknik direktör yarınki yeni rakip Norveç'e kilitlendi bile. Tecrübeli teknik adamın, uzun süredir takip ettiği kuzey ülkesine karşı taktik hazırlıklarını tamamladığı kaydedildi. Güneş'in, Norveç'in uzun savunması nedeniyle oyuncularına tüm oyun kurgularını yerden yapmaları, havadan uzun pas yerine kısa paslarla oynamaları uyarılarında bulunduğu öğrenildi. Norveç'in yıdız forveti 'a da önlem alan usta hocanın, stoper 'ye bu oyunucu için özel görev vereceği konuşuluyor. Güneş'in ayrıca öğrencilerine "Hollanda zaferinin daha da önem kazanması için Norveç'i de yenmeliyiz" dediği gelen haberler arasında.

HAKEM HERNANDEZ

A Milli Takımımızın 'nda yarın Norveç ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. İspanya'nın kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak ve 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. Hernandez, Milli takımımızın ilk kez bir maçını yönetecek.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Ay-yıldızlı takımımız, Hollanda sınavı sonrası Norveç maçı hazırlıklarına hemen start verdi. Hollanda'ya karşı forma giyenlerin yenileme çalışması yaptığı idmanda diğer futbolcular, pas denemeleri sonrası taktik program uyguladı. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi.

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