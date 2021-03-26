Sırada Norveç var

Hollanda zaferinin yankıları sürerken, teknik direktör Şenol Güneş yarınki yeni rakip Norveç'e kilitlendi bile. Tecrübeli teknik adamın, uzun süredir takip ettiği kuzey ülkesine karşı taktik hazırlıklarını tamamladığı kaydedildi. Güneş'in, Norveç'in uzun savunması nedeniyle oyuncularına tüm oyun kurgularını yerden yapmaları, havadan uzun pas yerine kısa paslarla oynamaları uyarılarında bulunduğu öğrenildi. Norveç'in yıdız forveti Erling Haaland'a da önlem alan usta hocanın, stoper Çağlar Söyüncü'ye bu oyunucu için özel görev vereceği konuşuluyor. Güneş'in ayrıca öğrencilerine "Hollanda zaferinin daha da önem kazanması için Norveç'i de yenmeliyiz" dediği gelen haberler arasında.

HAKEM HERNANDEZ

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Norveç ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak ve 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez, Milli takımımızın ilk kez bir maçını yönetecek.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Ay-yıldızlı takımımız, Hollanda sınavı sonrası Norveç maçı hazırlıklarına hemen start verdi. Hollanda'ya karşı forma giyenlerin yenileme çalışması yaptığı idmanda diğer futbolcular, pas denemeleri sonrası taktik program uyguladı. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi.