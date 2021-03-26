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Milli Takım'ın maçı zaferinin perde arkası ortaya çıktı! 1.5 ay önce...

Son dakika haberi... Ay yıldızlılarımız, dünya devi 'yı 'nda 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası elemelerine harika bir başlangıç yapmıştı. Dünya kamuoyunda başta olmak üzere millilerimize övgüler yağdırılırken, dev zaferin hikayesinin 1.5 ay öncesine dayandığı ifade edildi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 09:31
Milli Takım'ın Hollanda maçı zaferinin perde arkası ortaya çıktı! Şenol Güneş 1.5 ay önce...

Kuralar çekilir çekilmez tüm rakipleri ve oyuncularını mercek altına alan Ay-Yıldızlı ekibin başarılı hocası, maçının hazırlıklarını ise 1.5 ay öncesinden başlattı.

Milli Takım'ın Hollanda maçı zaferinin perde arkası ortaya çıktı! Şenol Güneş 1.5 ay önce...

İlk olarak kurmaylarıyla üç ay önce bir araya gelen ve hepsini görevlendiren , 'nın oynadığı milli maçlardan antrenman tekniklerine kadar tüm bilgileri bir havuzda topladı.

Milli Takım'ın Hollanda maçı zaferinin perde arkası ortaya çıktı! Şenol Güneş 1.5 ay önce...

'yı önce takım olarak masaya yatıran, ardından da futbolcularını tek tek analiz eden deneyimli teknik adam, bu oyuncuların oynadığı takımlardaki performanslarını bile havuza dahil etti.

Milli Takım'ın Hollanda maçı zaferinin perde arkası ortaya çıktı! Şenol Güneş 1.5 ay önce...

Uzun bir çalışmanın ardından kendi milli oyuncularının da analizlerini çıkartan , bütün veri ve bilgileri içinde barındıran bir video hazırlattı.

Milli Takım'ın Hollanda maçı zaferinin perde arkası ortaya çıktı! Şenol Güneş 1.5 ay önce...

Hem tüm takım için hem de her bir ay-yıldızlı futbolcu için ayrı ayrı oluşturulan görüntüler 1.5 ay önce milli futbolculara gönderildi.

Milli Takım'ın Hollanda maçı zaferinin perde arkası ortaya çıktı! Şenol Güneş 1.5 ay önce...

Tüm takımı maçından 1.5 ay önce bu zorlu sınava hazırlayan Güneş, rakibi adeta en ince ayrıntısına kadar ezberletti. Futbolcuları hem bilimsel hem de teknik taktik olarak kusursuz işleyen tecrübeli hoca ve ekibi bu uzun ve zahmetli çalışmanın karşılığını büyük bir zaferle aldı.

Milli Takım'ın Hollanda maçı zaferinin perde arkası ortaya çıktı! Şenol Güneş 1.5 ay önce...

Milliyet'in haberine göre, karşısında elde edilen müthiş zaferden sonra büyük bir sevinç yaşayan Teknik Direktörü , soyunma odasında tüm takımı tebrik etti ve duygusal bir konuşma yaptı.

Milli Takım'ın Hollanda maçı zaferinin perde arkası ortaya çıktı! Şenol Güneş 1.5 ay önce...

Futbolculardan personele kadar herkesi etrafında toplayan başarılı teknik adamın, "Emeğimizin karşılığını aldık. Tüm Türkiye'yi bu gece sevince boğdunuz. Sizlerle ne kadar gurur duysam azdır. Sahada çok iyi işler yaptınız. Çalıştığımız her şeyi sahada göstermeye çaba sarf ettiniz. Hatalarımız eksiklerimiz elbette var ama bunları çalışarak gideririz. Grup maçlarına böyle başlamak bizim için çok önemli. Bu moralle sonraki maçlarda sizlerden daha fazlasını bekliyorum. Yapılacak daha çok iş var. Bu zaferin coşkusunu bu gece yaşayın ama yarın Norveç'e odaklanın. Türkiye bizden yeni zaferler bekliyor" diye konuştuğu öğrenildi.

Milli Takım'ın Hollanda maçı zaferinin perde arkası ortaya çıktı! Şenol Güneş 1.5 ay önce...

maçından sonra soyunma odasında çekilen toplu fotoğrafta herkesin yüzü gülerken, bu fotoğrafın paylaşımındaki asıl amacın, tüm Türkiye'ye "biz bir aileyiz" mesajı vermek olduğu bildirildi.

Milli Takım'ın Hollanda maçı zaferinin perde arkası ortaya çıktı! Şenol Güneş 1.5 ay önce...

Fotoğraf karesinde Sorumlusu Selim Soydan ve Teknik Direktör 'in de büyük bir mutluluk içerisinde poz vermesinin de bu mesajla ilgili olduğu, milli takımdaki herkesin tüm Türkiye ile kenetlendiğinin gösterilmek istendiği kaydedildi.

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