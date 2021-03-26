Milli Takım'ın Hollanda maçı zaferinin perde arkası ortaya çıktı! Şenol Güneş 1.5 ay önce...

Futbolculardan personele kadar herkesi etrafında toplayan başarılı teknik adamın, "Emeğimizin karşılığını aldık. Tüm Türkiye'yi bu gece sevince boğdunuz. Sizlerle ne kadar gurur duysam azdır. Sahada çok iyi işler yaptınız. Çalıştığımız her şeyi sahada göstermeye çaba sarf ettiniz. Hatalarımız eksiklerimiz elbette var ama bunları çalışarak gideririz. Grup maçlarına böyle başlamak bizim için çok önemli. Bu moralle sonraki maçlarda sizlerden daha fazlasını bekliyorum. Yapılacak daha çok iş var. Bu zaferin coşkusunu bu gece yaşayın ama yarın Norveç'e odaklanın. Türkiye bizden yeni zaferler bekliyor" diye konuştuğu öğrenildi.