Milli Takım'ın Hollanda maçı zaferinin perde arkası ortaya çıktı! Şenol Güneş 1.5 ay önce...

Kuralar çekilir çekilmez tüm rakipleri ve oyuncularını mercek altına alan Ay-Yıldızlı ekibin başarılı hocası, Hollanda maçının hazırlıklarını ise 1.5 ay öncesinden başlattı.
İlk olarak kurmaylarıyla üç ay önce bir araya gelen ve hepsini görevlendiren Şenol Güneş, Hollanda'nın oynadığı milli maçlardan antrenman tekniklerine kadar tüm bilgileri bir havuzda topladı.
Hollanda'yı önce takım olarak masaya yatıran, ardından da futbolcularını tek tek analiz eden deneyimli teknik adam, bu oyuncuların oynadığı takımlardaki performanslarını bile havuza dahil etti.