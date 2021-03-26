Az ama öz! Milli Takım Hollanda'ya ders verdi

Milli Takımımız, Dünya Kupası elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenip sahadan silerken, istatistikleri ile futbolda doğruların önemini bir kez daha gösterdi. Hollanda'ya tabiri caizse 'az ama öz oynama' dersi veren ayyıldızlılar, rakibinden daha az topla oynamasına, daha az hücum yapmasına, daha az şut atmasına rağmen 4 gol bulmayı başardı. Hollanda'nın neredeyse yarısı kadar topa sahip olan (yüzde 66-34) millilerimiz, buna karşın fırsatları değerlendirerek skor yaptı. Bulduğu 4 golün 3'ünü ceza sahası dışından kaydeden Güneş'in öğrencileri, yine 4 golün 2'sini duran toptan attı.

ZAFERİ HAK ETTİ

Millilerimiz, rakip kaleye çektiği 8 şutta 6 isabet sağlayarak yüzde 75 gibi yüksek bir oran yakaladı. Ceza sahası dışından attığı 5 şutun da tamamında hedefi bulmayı başardı. Ay-yıldızlılarımız oyunun savunma tarafında da takdir aldı. Top kapmada yüzde 72 başarı sağlayan Milli Takım, rakibine göre 28 kez daha (35-7) fazla top uzaklaştırdı, Hollanda hücum paslarının 15'ini önlerken rakip sadece 7 top kesti. Milliler, ayrıca daha çok ikili mücadele (yüzde 51- 49) ve hava topu kazandı (yüzde 58-41). Türkiye tüm bu verilere göre galibiyeti hak ederek aldığını gösterdi.