Uğurcan: Çok gururluyum

Hollanda karşısında yediği iki gole rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan Uğurcan Çakır, maçın ardından kısa ve net konuştu. Son dakikalarda Depay'ın penaltısında da gole izin vermeyen yıldız file bekçisi, "Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum formayı giyiyorum. Kelimelerle anlatmak mümkün değil. Bu formayı giymek onurlu bir duygu. Çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah bu güzel başlangıcın devamı da gelir. Tüm arkadaşlarımı tebik ediyorum" ifadelerini kullandı.