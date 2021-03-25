Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Martin Odegaard A Milli Futbol Takımı'na karşı forma giyecek mi? Norveç'te Odegaard endişesi

Son dakika spor haberi: 'na karşı forma giyecek mi? 'te Odegaard endişesi

Son dakika spor haberleri... Cumartesi günü 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında 'mız ile maça çıkacak olan 'te endişesi yaşanıyor. Yıldız futbolcu, ile oynanan maçta sakatlık geçirmişti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 11:47
Son dakika spor haberi: Martin Odegaard A Milli Futbol Takımı'na karşı forma giyecek mi? Norveç'te Odegaard endişesi

'ndaki ilk maçını ile yapan , rakibini 4-2 yenerek galibiyetle başladı. İkinci maçını 'le oynayacak olan ay-yıldızlılarda hazırlıklar sürüyor.

Öte yandan ilk maçını ile yapan Norveç'te, şoku yaşanıyor. 22 yaşındaki futbolcu, Cebelitarık maçının ikinci yarısına sakatlığı nedeniyle çıkamamıştı. 27 Mart Cumartesi günü A Millilerle oynayacak olan Norveç'te, Odegaard'ın oynayıp oynamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Teknik Direktörü Slobakken ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, genç yıldızın forma giyebilme ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu.

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