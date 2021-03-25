Son dakika spor haberi: Martin Odegaard A Milli Futbol Takımı'na karşı forma giyecek mi? Norveç'te Odegaard endişesi

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ilk maçını Hollanda ile yapan A Milli Futbol Takımı, rakibini 4-2 yenerek galibiyetle başladı. İkinci maçını Norveç'le oynayacak olan ay-yıldızlılarda hazırlıklar sürüyor.

Öte yandan ilk maçını Cebelitarık ile yapan Norveç'te, Martin Odegaard şoku yaşanıyor. 22 yaşındaki futbolcu, Cebelitarık maçının ikinci yarısına sakatlığı nedeniyle çıkamamıştı. 27 Mart Cumartesi günü A Millilerle oynayacak olan Norveç'te, Odegaard'ın oynayıp oynamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Slobakken ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, genç yıldızın forma giyebilme ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu.