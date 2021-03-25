Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Türkiye-Hollanda maçı değerlendirmesi

Son dakika spor haberi: 'ten - maçı değerlendirmesi

Son dakika haberleri... A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde grubundaki ilk maçını ile oynadı. Ay-yıldızlılar rakibini 4-2 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı. spor yazarı de bu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 08:19
Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Türkiye-Hollanda maçı değerlendirmesi

GÜRCAN BİLGİÇ - ŞİPŞAK BURAK

Sezonun en sıcak döneminde, en sert rakip ile ilk sınavına çıkmak, böyle bir periyotta iyi bir fikstür travması aslında. Olimpiyat Stadı rüzgarı bitirip, kendine özgü soğuğuyla iki takımı da ağırladı. Ve 46'ya kadar maçın "anları" hep lehimize oldu.

Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Türkiye-Hollanda maçı değerlendirmesi

Burak kaleye çektiğimiz ilk şutu kullandığında, top rakibe çarpıp ağlara gitti. Sonrasında Okay'ı düşürmeleriyle penaltı golümüz geldi. Zor maçı bizim için kolaylaştıran iki hediyeye sahiptik. Top takımındaydı ama tabela bizim için ışıldadı.

Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Türkiye-Hollanda maçı değerlendirmesi

2. yarıya da golle başlayarak maçı bitirdiğimizi sandık. Ummadığımız bir skorla maçı elimize aldık ama topu yine rakibe bıraktık. Hollandalılar kendi ezberlerinden, sabırlarından, planlarından vazgeçmeden yüzde 75'e ulaşan topa sahip olma oranıyla geldiler üstümüze. 4. golü bulana kadar sadece bir kez Ozan ile geçebildik orta sahayı ve ilk kornerimizi kazandık.

Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Türkiye-Hollanda maçı değerlendirmesi

Nefis mücadele ediyor, direniyor, dikkatli olmaya çalışıyor ve enerjimizi saklıyorduk. Maç, temposuyla oynanıyordu. Bizim ligimizde yere yatıp kalkmayanlardan sonra, dün Olimpiyat'ta "korakor" kalmayı tercih edenleri gördük. Ne vurulmuş gibi bağırıp kendini atan vardı ne de koluna darbe geldiğinde başını tutan...

Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Türkiye-Hollanda maçı değerlendirmesi

Yine de iki dakika içinde, iki yan toptan, iki gol gedik. Normalde böyle bir durumda "panik düğmesine" basılmasını beklerdik. Yapmadık… Kaptan Burak, günü noktalayan enfes frikik ile 3. golünü attı, son sözün sahibinin kim olduğunu hatırlatan da kurtardığı penaltı ile Uğurcan oldu.

Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Türkiye-Hollanda maçı değerlendirmesi

Kazanmak önemli böyle maçlarda. Üstelik böyle maçları oynamayı çok iyi bilen bir takıma karşı dört gol attık, üç puanı aldık. Yedi günde üç maç yapılacak, Norveç öncesinde bize beraberliği "iyi sonuç" yapacak bir skor aldık, cebimize koyduk. Genç jenerasyonumuz için yol açık. Hatalarını azaltacaklar, daha akıllı olacaklar, daha doğru yer tutacaklar ve biz onları alkışlamaya devam edeceğiz.

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