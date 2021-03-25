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Büyülediler!

Milliler ilk yarıda yaptığı ayağa paslar, hızlı ataklar ve golleriyle dünya devi ’yı şaşkına çevirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 00:13 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Büyülediler!

AY-Yıldızlı ekip, karşısında galibiyetin yanı sıra sergilediği futbolla da güven verdi. Özellikle ilk yarıda müthiş oynayan milliler, ayağa kısa pasları, verkaçları ve hızlı atakları ile dünya markası 'ı adeta şaşkına çevirdi. Sık sık rakip kaleye inen ve 'la öne geçen takımımız, 'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda yine Burak'la farkı ikiye çıkardı. İkili mücadelelerin çoğundan galip çıkan, bloklar arası bağlantıyı da kusursuz uygulayan , gelecek maçlar için de güven verdi.

OKAY ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Hollanda'nın ilk yarıda yakaladığı en önemli pozisyonda gole izin vermedi. 45'teki kornerde 'ın kafa şutu sonrası top yan direğe çarpıp, kaleye yöneldi. Okay meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kafa ile uzaklaştırdı.

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