Büyülediler!

AY-Yıldızlı ekip, Hollanda karşısında galibiyetin yanı sıra sergilediği futbolla da güven verdi. Özellikle ilk yarıda müthiş oynayan milliler, ayağa kısa pasları, verkaçları ve hızlı atakları ile dünya markası Portakallar'ı adeta şaşkına çevirdi. Sık sık rakip kaleye inen ve Burak Yılmaz'la öne geçen takımımız, Okay'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda yine Burak'la farkı ikiye çıkardı. İkili mücadelelerin çoğundan galip çıkan, bloklar arası bağlantıyı da kusursuz uygulayan Türkiye, gelecek maçlar için de güven verdi.

OKAY ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Hollanda'nın ilk yarıda yakaladığı en önemli pozisyonda Okay Yokuşlu gole izin vermedi. 45'teki kornerde De Light'ın kafa şutu sonrası top yan direğe çarpıp, kaleye yöneldi. Okay meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kafa ile uzaklaştırdı.