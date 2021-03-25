Haberler A Milli Futbol Takımı "Bu galibiyet çok önemliydi"

"Bu galibiyet çok önemliydi"

, 90 dakika sonunda öğrencilerine övgüler yağdırdı: Sahaya çıkan herkes, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdi. İşte maç sonu açıklamaları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 00:17 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
"Bu galibiyet çok önemliydi"

Teknik Direktörü , karşılaşmanın ardından öğrencilerine övgü dolu sözler sarfetti. Hollanda'ya karşı çok iyi mücadele ettiklerini belirten tecrübeli hoca, "Sahaya çıkan herkes, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdi. Başlangıç düdüğünden itibaren oyundan hiç kopmadık. Üst üste yediğimiz gollere zamanında karşılık vermeyi başardık. Karşılaşmadan önce söylediğimiz gibi her maça çıkmadan önce son maçımız gibi oynayacağız. Bu anlayıştan vazgeçmeyeceğiz" dedi. Güneş, sözlerine şöyle devam etti: "Galibiyet sevincini kısa tutmak zorundayız. Şimdi Norveç ile oynayacağımız karşılaşmayı düşünmek zorundayız."

KENAN: İYİ HAZIRLANDIK
A Milli Takımımızın yıldızlarından , şunları söyledi: "Hocamız iyi hazırladı bizi. Çok güzel bir akşam oldu. Hem biz hem de ülkemiz adına. Ancak maçlar üst üste gelecek, önümüzde Norveç maçı var. Ona odaklanacağız. Ama yine de bugün biraz sevinebiliriz."

DE BOUR: HAK ETTİLER
Hollanda Teknik Direktörü , maçın ardından hayli üzgündü. İstedikleri futbolu oynayamadıklarını belirten Hollandalı hoca, "Türkiye, bu galibiyeti hak etti. Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilsek en azından bir puanla ayrılıyor olabilirdik" dedi.

'GÜZEL BİR BAŞLANGIÇTI'
Spor Bakanı , maçın ardından A için övgü dolu sözlerde bulundu. Güzel bir başlangıç olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Millilerimiz en güzel şekilde ülkemizi temsil edeecekler. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Bu sene Avrupa Şampiyonası'nda gelecek yıl da 'nda iyi işler yapacağız. İnşallah çok daha güzel olacağına inanıyorum. Özellikle Burak'ı da tebrik ediyorum" dedi.

BAKANLAR TRİBÜNDE
maçında Hollanda'yı konuk eden Milli Takım'a destek tamdı. Olimpiyat Stadı'ndaki maçı Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı da izledi. İki bakan, Başkanı ile birlikte maçı takip etti.

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