"Bu galibiyet çok önemliydi"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından öğrencilerine övgü dolu sözler sarfetti. Hollanda'ya karşı çok iyi mücadele ettiklerini belirten tecrübeli hoca, "Sahaya çıkan herkes, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdi. Başlangıç düdüğünden itibaren oyundan hiç kopmadık. Üst üste yediğimiz gollere zamanında karşılık vermeyi başardık. Karşılaşmadan önce söylediğimiz gibi her maça çıkmadan önce son maçımız gibi oynayacağız. Bu anlayıştan vazgeçmeyeceğiz" dedi. Güneş, sözlerine şöyle devam etti: "Galibiyet sevincini kısa tutmak zorundayız. Şimdi Norveç ile oynayacağımız karşılaşmayı düşünmek zorundayız."

KENAN: İYİ HAZIRLANDIK

A Milli Takımımızın yıldızlarından Kenan Karaman, şunları söyledi: "Hocamız iyi hazırladı bizi. Çok güzel bir akşam oldu. Hem biz hem de ülkemiz adına. Ancak maçlar üst üste gelecek, önümüzde Norveç maçı var. Ona odaklanacağız. Ama yine de bugün biraz sevinebiliriz."

DE BOUR: HAK ETTİLER

Hollanda Teknik Direktörü Frank De Bour, maçın ardından hayli üzgündü. İstedikleri futbolu oynayamadıklarını belirten Hollandalı hoca, "Türkiye, bu galibiyeti hak etti. Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilsek en azından bir puanla ayrılıyor olabilirdik" dedi.

'GÜZEL BİR BAŞLANGIÇTI'

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, maçın ardından A Milli Takım için övgü dolu sözlerde bulundu. Güzel bir başlangıç olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Millilerimiz en güzel şekilde ülkemizi temsil edeecekler. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Bu sene Avrupa Şampiyonası'nda gelecek yıl da Dünya Kupası'nda iyi işler yapacağız. İnşallah çok daha güzel olacağına inanıyorum. Özellikle Burak'ı da tebrik ediyorum" dedi.

BAKANLAR TRİBÜNDE

Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Hollanda'yı konuk eden Milli Takım'a destek tamdı. Olimpiyat Stadı'ndaki maçı Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da izledi. İki bakan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte maçı takip etti.