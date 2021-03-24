Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: Şenol Güneş Türkiye - Hollanda maçı öncesi konuştu: En güçlü rakiple oynayacağız

Son dakika spor haberleri: Türkiye - maçı öncesi konuştu: En güçlü rakiple oynayacağız

Teknik Direktörü , 'ndeki maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Elemelere iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Güneş, "2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için ilk maçımıza çıkıyoruz. En güçlü ve en önemli rakibimizle sahamızda oynuyoruz. Sabırla, kendi gücümüzü, kendi yeteneklerimizi göstermek istiyoruz. Türk halkının da duasını istiyoruz. Cesaretimizle, iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 19:23 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 19:44
Son dakika spor haberleri: Şenol Güneş Türkiye - Hollanda maçı öncesi konuştu: En güçlü rakiple oynayacağız

Teknik Direktörü , 'ndeki maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, Hollanda karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp, elemelere iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"2022 Dünya Kupası'na katılmak için ilk maçımıza çıkıyoruz. En güçlü ve en önemli rakibimizle sahamızda oynuyoruz. Rakibimiz kompakt oynuyor. Sabırla, kendi yeteneklerimizi kullanarak, kendi yeteneklerimizi göstermek istiyoruz. Sahaya bunun için çıkacağız."

UĞURCAN SORUSUNA YANIT!

"Uğurcan'a ve diğer tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım herkes iyi oynar. Sonuç için herkesin emeğine ihtiyaç var. Türk halkının da duasını istiyoruz. Cesaretimizle, iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz."

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