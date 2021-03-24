Son dakika spor haberleri: Şenol Güneş Türkiye - Hollanda maçı öncesi konuştu: En güçlü rakiple oynayacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, Hollanda karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp, elemelere iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"2022 Dünya Kupası'na katılmak için ilk maçımıza çıkıyoruz. En güçlü ve en önemli rakibimizle sahamızda oynuyoruz. Rakibimiz kompakt oynuyor. Sabırla, kendi yeteneklerimizi kullanarak, kendi yeteneklerimizi göstermek istiyoruz. Sahaya bunun için çıkacağız."

UĞURCAN SORUSUNA YANIT!

"Uğurcan'a ve diğer tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım herkes iyi oynar. Sonuç için herkesin emeğine ihtiyaç var. Türk halkının da duasını istiyoruz. Cesaretimizle, iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz."